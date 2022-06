Sosh dévoile sa nouvelle Série limitée avec son forfait mobile 40 Go à 9,99 €

Pour celles et ceux qui veulent un forfait à moins de 10 euros, il faut savoir que Sosh vient de dévoiler sa nouvelle Série limitée avec son offre mobile contenant 40 Go de data pour 9,99 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que le forfait mobile 90 Go est toujours d'actualité, Sosh a pensé à ses nouveaux clients à la recherche d'un forfait à moins de 10 euros. Jusqu'au vendredi 10 juin 2022 à 9 heures précises, la filiale à bas coût d'Orange propose de souscrire à son forfait mobile 40 Go pour un prix mensuel de 9,99 euros. Il s'agit d'un forfait qui ne nécessite aucun engagement de la part du nouveau client.

Hormis les 40 Go de data utilisables en 4G, le forfait concerné par la Série limitée Sosh contient aussi des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et une enveloppe de 12 Go d’internet mobile au sein de l'Union Européenne et les DOM. Pour l'étranger, des appels et des SMS/MMS sont également illimités vers les zones concernées et vers la France. La carte SIM ou eSIM est facturée 10 euros au cours de la souscription et est envoyée par voie postale après la validation complète du dossier.

Si le forfait mobile Sosh n'est pas satisfaisant, nous vous conseillons de jeter un oeil à notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins.