Profitez d’un forfait mobile 80 Go sans engagement ni condition de durée chez Sosh

Sosh est sur le devant de la scène en ce mois de mai 2022. Au cours d'une durée limitée, la filiale à bas coût de l'opérateur Orange permet à ses nouvelles clientes et ses nouveaux clients de profiter d'un forfait mobile 80 Go sans engagement ni condition de durée.

Après Cdiscount Mobile et son forfait 90 Go et B&You et son offre 100 Go, c'est au tour de Sosh de dévoiler son offre mobile sans engagement ni condition de durée.

Jusqu'au jeudi 19 mai 2022 à 9 heures, la filiale low-cost du numéro 1 des télécoms Orange propose de souscrire à son forfait mobile 80 Go à 12,99 euros par mois. L'offre mobile associée au forfait Sosh ne nécessite aucun engagement ; ce qui veut dire qu'il est possible de résilier à tout moment.

Hormis les 80 Go de data utilisable en 4G, le forfait concerné par la Série limitée Sosh comprend aussi des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine ainsi qu'une enveloppe de 15 Go d’internet mobile pour un voyage dans l'Union Européenne et dans les DOM. Pour l'étranger, il faut savoir que des appels et des SMS/MMS sont également illimités vers les zones concernées et vers la France. La carte SIM (ou eSIM) compatible tous mobiles est facturée au tarif unique de 10 euros pendant l'étape de la souscription et est envoyée par courrier postal après la validation complète du dossier.

