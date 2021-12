Sosh : forfait mobile 80 Go à 14,99 € et 60 Go à 13,99 €, deux offres à saisir avant Noël

Sosh propose deux forfaits mobiles sous la barre des 15 euros. La série limitée 80 Go à 14,99 € / mois et le forfait mobile 60 Go à 13,99 € / mois. Deux offres qui ont l'avantage d'être sans engagement et dont le prix n'augmente pas, même après la première année? Un bon plan valable encore quelques jours, jusqu'au lundi 20 décembre 2021 à 9 heures.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous souhaitez profiter de la qualité du réseau Orange sans payer le prix fort, les forfaits mobile Sosh sont un choix pertinent. La branche low-cost de l'opérateur historique permet à ses nouveaux clients de souscrire à deux forfaits mobile pas chers, sous la barre des 15 euros. Ainsi, jusqu'au lundi 20 décembre 2021, il est possible de profiter de la série limitée 80 Go à 14,99 € par mois. Pour un euro de moins, il y la série limitée 60 Go à 13,99 €. A vous de faire votre choix selon vos besoins quotidiens.

Pour en venir aux services inclus dans les deux offres, on retrouver respectivement une enveloppe Internet de 80 Go et 60 Go à utiliser en France Métropolitaine ainsi que 10 Go et 8 Go utilisables depuis l'Europe. Les habituels appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe sont également au rendez-vous dans les deux forfaits. La carte SIM triple découpe est facturée une seule fois, à hauteur de 10 euros lors de la souscription.

Aussi, si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile actuel, c'est tout à fait possible. Il vous suffit pour cela d'obtenir votre numéro RIO et le transmettre à Sosh qui s'occupera de la portabilité. Enfin, si ces forfaits Sosh ne correspondent pas à vos besoins, vous pouvez également jeter un œil aux meilleurs forfaits mobile à moins de 5 euros, ou aux meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros. Pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à consulter aussi notre comparateur forfait mobile 4G ainsi que les meilleurs forfaits mobile 5G du moment.