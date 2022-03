Forfait Mobile : 60 Go à 13,99 € et 80 Go à 14,99 € chez Sosh

L'espace de quelques jours encore, Sosh propose deux offres qui valent le coup. Ainsi, jusqu'au 21 mars 2022, le forfait mobile 60 Go est à 13,99 € et celui de 80 Go à 14,99 €. En plus d'être sans engagement, ils ont l'avantage d'être sans condition de durée, avec un prix qui n'augmente pas, même après la première année.

Plus que quelques jours donc pour profiter de ce bon plan Sosh qui permet de souscrire à un forfait mobile pas cher, sans engagement et avec un tarif qui n'augmente pas au bout d'un an. La filiale low-cost d'Orange offre une qualité de réseau similaire à celle de l'opérateur historique puisque ce sont ses antennes qu'elle utilise. Pour un prix inférieur, vous bénéficiez donc de la qualité du réseau d'Orange.

Parmi les offres incontournables du moment, il y a le forfait 60 Go à 13,99 € et celui de 80 Go à 14,99 €. Il s'agit de deux forfaits mobile sans engagement, qui dispose de pas mal d'atouts. Dans un premier temps, ils offrent tous les deux une grosse quantité d'internet qui permettra de couvrir tous vos besoins. Si vous êtes amenés à voyager, vous pouvez également profiter d'une enveloppe utilisable depuis l'Europe : 12 Go utilisables depuis l'Europe et 10 Go dans le forfait 80 Go.

De la partie également les classiques appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe. Il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple découpe compatible avec tous les mobiles du marché. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi demander une portabilité de votre numéro actuel en fournissant votre numéro RIO à Sosh.

