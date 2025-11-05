Sony WH-1000XM5 : vite, l’excellent casque sans-fil à réduction de bruit active passe à prix cassé !

Les meilleurs casques sans-fil avec réduction de bruit active ont un point commun : un prix prohibitif de plusieurs centaines d’euros. Heureusement, en ce mois de Black Friday, il est possible de s’offrir l’incroyable casque Sony WH-1000XM5 à prix réduit. On vous explique comment.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

C’est le mois du Black Friday et les offres se bousculent déjà partout sur internet. C’est l’occasion de s’offrir par exemple un casque audio bluetooth haut de gamme à prix réduit. Et dans la gamme des casques avec réduction de bruit active, la marque de référence est sans aucun doute Sony. Nous avons donc trouvé pour vous une offre sur l’excellent Sony WH-1000XM5.

Le casque audio bluetooth Sony WH-1000XM5 est normalement vendu pour 419 euros. Pour l’avoir moins cher, il faut se rendre sur le site allemand d’Amazon. Vous le trouverez pour seulement 269 euros en noir ou en bleu, soit 150 euros de réduction. Il faudra juste rajouter à ce montant 5,59 euros de frais de port pour le recevoir en France. Pour info, il s’agit de la version avec l’étui rigide et non celui vendu moins cher avec la pochette souple.

Sony WH1000XM5 : le casque haut de gamme voit son prix chuter de 150 €

Le casque Sony WH-1000XM5 s’est rapidement imposé comme une référence incontournable dans l’univers des casques audio haut de gamme. Léger, confortable et performant, il propose un design épuré qui plaira au plus grand nombre et des oreillettes généreusement rembourrées, idéales pour une écoute prolongée.

Le WH-1000XM5 offre par ailleurs une architecture sonore d’exception. Il embarque deux processeurs dédiés, le HD QN1 et la puce V1, qui assurent une réduction de bruit active ultra-performante. L’utilisateur peut ajuster jusqu’à 20 niveaux de filtrage pour choisir entre une immersion totale quand on ne veut pas être dérangé ou une perception améliorée de l’environnement sonore quand quelqu’un nous parle ou bien quand on marche dans la rue.

Le casque intègre aussi une détection de port intelligente : dès que vous le retirez, la lecture se met automatiquement en pause, pour reprendre aussitôt à sa remise en place. Côté autonomie, Sony promet jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et 40 heures sans. La charge rapide USB-C offre en plus 3 heures d’autonomie en seulement 3 minutes de branchement. Vous l’aurez compris, il faudra vraiment se donner du mal pour tomber en rade de batterie !