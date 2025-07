WH-1000XM5 : le très bon casque Sony tombe à son prix le plus bas, profitez-en vite !

Vous avez l'intention de vous procurer le Sony WH-1000XM5 ? Si c'est le cas, profitez vite de ce bon plan Amazon qui vous permet de bénéficier d'une belle réduction de presque 40 % sur l'achat du très bon casque à réduction de bruit.

Le géant Amazon vous invite à profiter d'une offre promotionnelle intéressante sur l'excellent Sony WH-1000XM5. En effet, le casque sans fil de la marque japonaise est à 259 euros au lieu de 419 euros grâce à une remise immédiate de 38 % de la part du célèbre site e-commerce. Il s'agit tout simplement du prix le plus bas du moment !

Pour information, seul le coloris bleu du casque est proposé à moins de 260 euros. De plus, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Doté de l'une des meilleures réductions de bruit du marché, le Sony WH-1000XM5 est bradé chez Amazon

Lancé par Sony il y a plus de trois ans, le WH-1000XM5 a l'avantage de posséder l'une des meilleures réductions de bruit du marché (ANC) grâce à la présence de quatre microphones dans chaque oreillette.

À propos de l'autonomie, le Sony WH-1000XM5 peut être utilisé au cours d'une durée maximale de 40 heures si l'ANC est désactivée (contre 30 heures en cas d'activation de la fonction). Avec la la charge rapide, un temps de chargement de trois minutes en USB-C donne la possibilité au casque d'avoir une autonomie supplémentaire de 60 minutes.

Du côté des fonctionnalités du casque Sony, on peut essentiellement trouver la pause automatique de la lecture lorsque l'appareil est retiré des oreilles, la compatibilité avec les assistants vocaux, la fonction Speak To chat, divers contrôles tactiles, le Bluetooth 5.2 et la technologie HI-Res audio. Pour terminer, le casque Sony WH-1000XM5 est accompagné d'un étui de transport pliable, d'un câble jack long de 1,2 mètre et d'un câble USB.