48,99 €, c’est le prix de la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh pour les soldes

Super bon plan chez Amazon et sur le site Leclerc à propos d'une bonne webcam ! Pour les soldes d'été, la Logitech HD Pro C920 Refresh passe à moins de 49 euros par l'intermédiaire d'une remise de 30%. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Après la souris filaire gamer Logitech G402 Hyperion Fury à prix canon, c'est au tour d'un autre produit de la marque suisse de faire l'objet d'un bon plan intéressant à l'occasion des soldes d'été 2022.

Proposée à 69,99 euros au début du mois de juin, la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh voit son prix baisser à 48,99 euros chez Amazon et sur le site Leclerc ; ce qui fait une réduction de 21 euros. Pour information, la livraison de l'appareil se fait gratuitement à domicile (dans le cas d'un achat sur Amazon) ou en magasin Leclerc.

Compatible essentiellement avec les systèmes d'exploitation Windows de Microsoft, la HD Pro C920 de Logitech est une webcam compacte, agile et réglable qui prend en charge des appels et des enregistrements vidéo en Full HD 1080p (jusqu'à 1920 x 1080 pixels). On retrouve aussi un compression vidéo H.264, deux microphones stéréo intégrés avec réduction automatique des bruits, une correction automatique de l'éclairage faible et un clip universel pour ordinateurs portables et écrans LCD et CRT adaptable aux trépieds.