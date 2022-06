Depuis la sortie de la première saison de The Mandalorian sur Disney+, le personnage de l’Enfant, surnommé « Baby Yoda », est devenu l’une des créatures préférées des amateurs de Star Wars. Pour les soldes, la Fnac solde cette adorable figurine animée.

Ne vous fiez pas à son apparence, « Baby Yoda » est un enfant âgé de 50 ans de l’espèce de Yoda. Malgré son âge avancé, il est toujours aussi trognon, surtout quand il s’anime. Les soldes d’été 2022 sont l’occasion pour la Fnac de solder la figurine animatronique de « Baby Yoda ». Initialement en vente à 64,99 euros, il est en promotion en ce moment à seulement 21,05 euros !

Ce jouet Hasbro reprend la license Star Wars et nous propose cette figurine animatronique de l’adorable personnage iconique de The Mandalorian : l’Enfant. En touchant sa tête, vous pouvez déclencher des animations. Rires, excitation, babillements… pas moins de 25 différentes interactions sont possibles. Mais « Baby Yoda » ne serait pas complet sans la Force. Caressez 3 fois sa tête pour le voir fermer les yeux, bouger les oreilles et les bras et soupirer comme s’il puisait au plus profond de lui une énorme quantité d’énergie. Attention, cette adorable créature va vous faire fondre !

