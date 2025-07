Soldes Pixel 9 : le smartphone avec le Google TV Streamer 4K est bradé chez Fnac/Darty

En cette période de soldes d'été, le groupe Fnac/Darty vous permet de faire de belles économies sur l'achat d'un pack Google composé du smartphone Pixel 9 et du lecteur Google TV Streamer 4K.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK GOOGLE PIXEL 9 + STREAMER 4K (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK GOOGLE PIXEL 9 + STREAMER 4K (DARTY)

Les sites e-commerce du groupe Fnac/Darty profitent des soldes d'été 2025 pour brader un pack Google contenant le Pixel 9. Affiché en temps normal à 918 euros, le futur prédécesseur du Pixel 10 accompagné du Google TV Streamer 4K offert (d'une valeur de 119,99 euros) est à 599 euros grâce à une remise de 35 %. Afin de bénéficier de l'offre promotionnelle, il n'est pas nécessaire d'appliquer un coupon de réduction. La remise de près de 320 euros s'effectue automatiquement.

Officialisé par Google en août 2024, le Pixel 9 est doté d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 425 ppp. Le smartphone de la firme de Mountain View est aussi équipé d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Tensor G4, d'une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 15.

De son côté, l'APN du téléphone est composé d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 50 MP et d'une caméra frontale de 11 MP. À propos de la connectivité du Google Pixel 9, celle-ci comprend le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Quant au Google TV Streamer 4K, le lecteur de streaming se présente sous la forme d'un boîtier qui dispose d'un port USB-C, d'un port HDMI 2.1 type A et d'un port Ethernet. Fourni avec une télécommande vocale, le lecteur de streaming incluant Google TV embarque un espace de stockage de 32 Go, un processeur MediaTek MT8696 et une mémoire vive de 4 Go de RAM.