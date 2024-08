Le Pixel 9 est officiel, Google met le paquet sur l’IA

Google a officialisé son nouveau smartphone, le Pixel 9. Ce mobile embarque l'assistant IA Gemini, capable de véritables prouesses pour vous aider et vous faire gagner du temps au quotidien.

Google a dévoilé son Pixel 9, version allégée des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, notamment en photo. Mais pas de panique, ce modèle bénéficie bien des fonctionnalités d'IA liées à l'assistant Gemini. Un appui sur le bouton Marche/Arrêt permet de l'invoquer, et c'est à partir de là que la magie de Google opère. Retrouver une information dans Gmail, chercher un commerce spécifique dans Maps, poser une question sur ce qui est affiché à l'écran, Gemini vous vient en aide dans une grande variété de scénarios. Vous pouvez aussi prendre une photo d'une plante en mauvaise santé pour obtenir des conseils dans le but de la sauver, ou de votre frigo pour recevoir des recettes réalisables avec les ingrédients que vous avez à disposition.

Google veut aussi mettre fin à la frustration des photos de groupe sur lesquelles il manque une personne. “Prenez une première photo de

groupe, puis changez de photographe. Le Pixel fusionne les deux images” pour que tout le monde apparaisse sur un unique cliché, explique le groupe américain. Déjà très puissante, la retouche magique s'améliore encore. Elle peut maintenant “recadrer automatiquement votre photo pour suggérer le meilleur cadrage et même élargir l'image pour inclure plus d'éléments dans le champ”, apprend-on.

Le Pixel 9 est un smartphone boosté à l'IA

Comme ses prédécesseurs, le Pixel 9 est un smartphone plutôt compact, embarquant un écran OLED de 6,3 pouces. Celui-ci dispose d'une définition Full HD+ de 1 080 x 2 424 pixels et d'une fréquence de rafraichissement jusqu'à 120 Hz. La puce Tensor G4 propulse le mobile et alimente ses fonctions d'IA, qui exploitent aussi les 12 Go de RAM de l'appareil.

Crédit : GoogleL'autonomie est confiée à une batterie de 4 700 mAh. Avec un chargeur Google 45 W, vendu séparément, la marque annonce jusqu'à 55 % de charge en environ 30 minutes. La charge sans fil QI est aussi de la partie. Le smartphone est livré sous Android 14, avec une mise à jour vers Android 15 arrivant bientôt et sept ans de support logiciel.

On retrouve deux capteurs photo à l'arrière :

Un grand-angle de 50 MP avec zoom numérique jusqu'à x8

Un ultra grand-angle de 48 MP avec mise au point macro et champ de vision de 123°

Le Pixel 9 sera disponible dans les coloris Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Amande et Rose Pivoine à partir du 21 août 2024. Il est vendu au prix de 899 euros pour la configuration avec 128 Go de stockage et à 999 euros pour la version 256 Go. Pour rappel, le Pixel 8 était commercialisé à 799 euros et 859 euros pour les mêmes quantités de stockage. Google a encore sensiblement augmenté ses tarifs, après avoir déjà appliqué une augmentation conséquente sur la génération précédente.