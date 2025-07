Fin des soldes chez Fnac Darty : les toutes dernières offres à saisir avant minuit !

Après un mois de promotions, la Fnac et Darty tirent le rideau sur les soldes d'été. Vous pouvez encore profiter des toutes dernières offres sur l'ensemble des deux sites. À minuit, il sera trop tard.

Les soldes d'été se terminent ce mardi 22 juillet. La Fnac et Darty proposent encore de nombreuses offres promotionnelles jusqu'à minuit. Aucun rayon des deux sites n'échappe aux réductions, avec des taux qui dépassent parfois les 50%. Découvrirez ici les meilleurs bons plans disponibles sur les produits high-tech.

Fnac Darty : voici les offres ultimes des soldes d'été 2025

Galaxy S24 Ultra à 719 € au lieu de 1172 € (terminé)

C'est encore l'un des meilleurs smartphones du marché en 2025. Le Galaxy S24 Ultra de l'année dernière est aujourd'hui deux fois moins cher qu'il l'était à sa sortie. Chez la Fnac et Darty, il est affiché à 819 € pendant les soldes d'été au lieu de 1472 € à sa sortie (la version 256 Go).

Une ODR de 100 € est également valable sur ce produit. Au final, le Galaxy S24 Ultra revient à 719 €, ce qui correspond à une réduction 753 € (plus de 50%) par rapport au prix de départ. C'est un très bon prix pour le smartphone haut de gamme de Samsung.

Sony WF-1000XM5 à 229 € au lieu de 299 € sur Darty et la Fnac

Les écouteurs haut de gamme de Sony sont environ 25% moins chers chez la Fnac et Darty pendant les soldes d'été. Au lieu de 299 €, vous pouvez les avoir en ce moment à 229 €. Ces écouteurs se distinguent par leur son riche et équilibré et une réduction de bruit active efficace, sans oublier les différentes options de contrôle et une autonomie allant jusqu'à 24 heures.

Galaxy Tab S10+ 256 Go + étui clavier + chargeur à 869 € au lieu de 1200 €

La tablette haut de gamme de Samsung lancée cette année est beaucoup moins chère en ce moment grâce aux soldes d'été. La Fnac et Darty la proposent à 869 € dans sa version de 256 Go. Elle est en plus livrée avec son étui clavier ainsi que le bloc de charge. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction d'ensemble de 330 €, soit un peu moins de 30% sachant que le pack devrait normalement vous revenir à 1200 €.

Pour rappel, la Galaxy Tab S10+ est équipée d'un grand écran AMOLED de 12,4″ (2800 x 1752), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. C'est une tablette performante livrée avec son style S Pen.

PC portable gamer Acer Nitro 5 à 899 € au lieu de 1203 € (terminé)

Pour ceux qui souhaiteraient s'équiper d'un PC portable gamer efficace, voici l'une des meilleures offres des soldes d'été 2025 dans la catégorie. L'Acer Nitro V de 15 pouces équipé d'un processeur Ryzen 7 de 7e génération, d'une mémoire RAM de 16 Go ainsi que d'une carte graphique RTX 4060 fait l'objet d'une réduction de 400 € chez la Fnac et Darty.

Au lieu de 1203 € habituellement, il est à 899 € en ce moment, ce qui équivaut à une réduction de 25%. Si vous recherchez un bon PC portable gamer avec un écran de bonne facture et qui offre des performances solides en Full HD, c'est une offre à ne pas rater.

TV LG OLED C5 55 pouces à 1499 € au lieu de 1799 € chez Darty et la Fnac

C'est la nouvelle représente de la série de TV OLED la plus populaire de LG. Le modèle C5 qui vient tout juste de sortir fait déjà l'objet d'une réduction très appréciable dans le cadre des soldes d'été 2025. Si vous guettez une belle opportunité pour changer de téléviseur, la LG OLED C5 dans sa version de 55 pouces fait l'objet d'une réduction de 300 € chez la Fnac et Darty.

Au lieu de 1799 €, elle est ainsi affichée à 1499 €. Pour ce qui est de ses atouts, il va sans dire que c'est un achat qui ne se regrette pas puisqu'il s'agit de l'une des meilleures TV OLED du marché en termes de rapport qualité-prix. Elle offre un contraste infini, des couleurs vives, une partie audio satisfaisante ainsi que toutes les fonctionnalités appréciées des gamers.

Voilà pour les meilleures offres que nous avons dénichées sur le site de la Fnac et celui de Darty à l'occasion des soldes d'été 2025. Ce récapitulatif sera mis à jour régulièrement avec l'évolution des prix et l'apparition de nouvelles offres.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les meilleures offres des soldes d'été sur Boulanger. L'enseigne propose aussi des promotions très intéressantes en ce moment.