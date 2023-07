Sur le site Rakuten (via le vendeur officiel Carrefour), la Switch OLED fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle à l'occasion des soldes d'été ! En ce vendredi 21 juillet uniquement, la console Nintendo passe sous les 290 euros grâce à un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NINTENDO SWITCH OLED (MODÈLE BLANC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NINTENDO SWITCH OLED (MODÈLE BLEU/ROUGE NÉON)

À quelques jours de la fin des soldes d'été 2023, Rakuten permet à ses membres de profiter d'une réduction de 30 euros pour toute commande supérieure ou égale à 299 euros. Ainsi, en cette journée du 21 juillet seulement, le site e-commerce vous donne la possibilité d'acquérir la Switch OLED au prix de 284,95 euros au lieu de 314,95 euros par l'intermédiaire de la boutique officielle Carrefour.

Pour information, l'offre concerne les deux coloris de la console Nintendo, la remise de 30 euros se fait grâce au coupon RAKUTEN30 depuis l'étape du panier et la garantie de l'article est de deux ans. De plus, la livraison du produit est gratuite à domicile et les membres du ClubR Rakuten auront droit à 14,25 euros de réduction sur leur prochaine commande.

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED dispose d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console embarque deux ports USB, un port HDMI et un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Du côté du stockage, la console est équipée d'une mémoire de 64 Go qui est extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.