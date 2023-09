Manette sans fil pour Switch : ce modèle au design de Zelda est à prix réduit

Avis aux possesseurs d'une Switch ! Si vous recherchez une manette sans fil pour votre console Nintendo, sachez que vous avez la possibilité de vous procurer un modèle au design de Zelda à prix réduit. La manette sans fil PowerA bénéficie en effet d'une belle réduction de plus de 35%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction le site Amazon où le célèbre commerce en ligne propose aux propriétaires d'une Switch de se procurer une manette sans fil en promotion. Affichée aux alentours des 52 euros à la fin du mois d'août, la manette sans fil PowerA à l'effigie du jeu Zelda et sous licence Nintendo est actuellement vendue à exactement 37,99 euros ; ce qui fait une économie de 14 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec les modèles lite, classique et OLED de la console Nintendo Switch, la manette sans fil PowerA dispose de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable de 900 mAh, de deux boutons de jeu avancés, d'anneaux antifriction intégrés pour un contrôle en douceur de l'accessoire et d'un indicateur LED de batterie faible. Fournie avec un câble de recharge USB-C de 3 mètres long, la manette sans fil affiche des dimensions de 15,3 x 11,2 x 6,3 cm et un poids de 226 grammes.