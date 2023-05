La carte mémoire SanDisk 256 Go pour Switch est à moins de 30 €

Voici une vente flash sur l'achat d'une carte mémoire sous licence Nintendo ! Au cours d'une durée indéterminée, la SanDisk 256 Go pour console Switch est à moins de 30 euros chez Amazon.

Sur sa page consacrée aux ventes flash du moment, Amazon permet à ses clients d'acquérir une carte mémoire pour console Switch à moins de 30 euros. Le célèbre géant du commerce en ligne propose en effet la SanDisk d'une capacité de 256 Go au prix de 29,12 euros ; ce qui correspond au meilleur tarif constaté jusqu'à maintenant.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile. De plus, la carte mémoire dispose d'une garantie de deux ans.

Disponible dans un coloris jaune, la carte microSDXC de SanDisk qui est sous licence officielle Nintendo embarque une vitesse de lecture de 100 Mo/s et une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Conçue pour stocker de nombreux jeux et idéale pour être emmenée partout, la carte mémoire permet de sauvegarder des captures et des enregistrements d’écran. Le petit accessoire qui donne la possibilité d'augmenter la mémoire de la Nintendo Switch classique et du modèle OLED de la Switch affiche des dimensions de 11 x 15 x 1 millimètres.