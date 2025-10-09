Nintendo Switch 2 : la console est à son prix le plus bas chez E.Leclerc, mais les stocks sont limités, vite !

La Switch 2 vous fait envie mais vous la trouviez trop cher à son lancement ? Ce bon plan est pour vous ! Sortie en juin dernier, la nouvelle console portable de Nintendo est en promotion chez E.Leclerc. Vous pourrez la trouver à son prix le plus bas à seulement 419 € alors qu’elle est en vente à 469,99 € chez la plupart des revendeurs. Mais attention, les stocks sont limités, il va falloir faire vite !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Dès sa sortie, la Nintendo Switch 2 s’est imposée comme la nouvelle console incontournable. Si vous voulez pouvoir jouer aux derniers jeux des célèbres licences du géant japonais comme le dernier Mario Kart ou Donkey Kong, il faudra forcément acquérir la Switch 2.

Mais si vous êtes là, c’est sûrement parce que vous trouviez la console trop chère et plutôt que de craquer immédiatement, vous avez préférez attendre les premières baisses de prix. Et vous avez bien fait !

Normalement disponible au prix de vente conseillé de 469,99 €, la console est affichée bien moins chère chez E.Leclerc puisqu’elle n’est actuellement qu’à 419 €. C’est une excellente affaire ! Mais attention, ce genre d’offre est généralement prise d’assaut et bien souvent les stocks ne font pas long feu.

Quelles sont les nouveautés de la Nintendo Switch 2 ?

Après plusieurs années de domination sur le marché des consoles hybrides, Nintendo marque un tournant avec la sortie de la Nintendo Switch 2. Ce nouveau modèle garde ce qui faisait la force de la première Switch : la capacité de passer instantanément du mode portable à un affichage sur téléviseur comme une console classique. Si le concept reste inchangé, la célèbre marque japonaise a tout de même revu de nombreux aspects pour répondre aux attentes des joueurs.

Côté design, la Switch 2 conserve le format compact et modulable qui a fait la renommée de la première génération, tout en adoptant des finitions plus soignées et ergonomiques. Son écran plus grand de 8 pouces offre un confort visuel supérieur avec une luminosité renforcée et une meilleure restitution des couleurs. Autre amélioration notable : les Joy-Con se fixent désormais magnétiquement à la console, un système plus fluide et robuste que les attaches mécaniques précédentes.

Mais la véritable révolution se trouve à l’intérieur. La Switch 2 embarque une puce NVIDIA custom basée sur l’architecture Ampere, spécialement conçue pour Nintendo. Ce processeur garantit un gain de puissance significatif pour une fluidité exemplaire, aussi bien en mode portable qu’en mode docké. L’ajout du ray-tracing transforme l’expérience visuelle en offrant des effets de lumière et de réflexion beaucoup plus réalistes, tandis que la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) permet d’upscaler les images de 1080p en 4K sans perte de qualité.

Avec ces avancées, la Nintendo Switch 2 s’impose comme une évolution majeure plutôt qu’une simple mise à jour. Pour en savoir plus, allez consulter notre test complet de la Nintendo Switch 2 ici .