Ce méga pack Nintendo Switch 2 comprenant le jeu Légendes Pokémon Z-A est à un super prix !

Le tout nouveau jeu Légendes Pokémon: Z-A est proposé dans un méga pack incluant la Nintendo Switch 2 et la manette Switch 2 Pro. L’ensemble bénéficie d’une belle réduction de 120 €.

La Nintendo Switch 2 est en promotion à travers ce pack intéressant, proposé à prix cassé. Dans ce bundle vendu et expédié par Cdiscount, la console portable est accompagnée du jeu Légendes Pokémon: Z-A. Il ne vous a sans doute pas échappé que le tout nouveau titre, accueilli favorablement par la critique, est sorti ce 16 octobre 2025.

Le pack inclut un autre accessoire phare : la manette Switch Pro 2 dont le prix conseillé est de 89,99 €. Le jeu Pokémon quant à lui est normalement vendu 59,99 €. Et enfin, le prix de référence de la Switch 2 reste de 469,99 €. Le bundle devrait ainsi normalement revenir à 620 €, mais Cdiscount le propose exceptionnellement à 499,99 €, soit une réduction de plus de 20%. De quoi réaliser une économie de 120 €.

Un excellent pack de démarrage pour la Nintendo Switch 2

Si vous voulez vous offrir la console Nintendo avec son nouveau jeu phare, c’est une offre à ne pas rater au risque d’acheter l’ensemble beaucoup plus cher en les prenant séparément. La manette Switch Pro 2 quant à elle est un accessoire incontournable pour ceux qui souhaitent une alternative aux Joy Con. Elle procure un excellent confort et une expérience de jeu proche de celle offerte par des manettes traditionnelles.

Quant au jeu Légendes Pokémon: Z-A, c’est le titre de la Switch 2 qui va devenir tendance dans les prochains mois, après Mario Kart World et Donkey Kong Bananza qui connait aussi un joli succès. Notez que c’est la version numérique qui est proposée dans ce pack. Vous recevrez donc un code de téléchargement après avoir effectué l’achat.