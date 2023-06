Offrez-vous ce PC portable ASUS VivoBook Pro 15 OLED à moins de 700 €

Un PC portable de la marque ASUS fait l'objet d'un deal intéressant sur le site Cdiscount. Lors des soldes d'été, le VivoBook Pro 15 OLED est proposé par le site e-commerce français à moins de 700 euros.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée aux soldes d'été 2023 avec cette offre en provenance du site Cdiscount. Dans son rayon dédié au domaine de l'informatique, le site e-commerce français vous permet d'avoir un PC portable ASUS sous les 700 euros. En effet, le VivoBook Pro 15 OLED N3500 de la marque asiatique est précisément vendu à 699,99 euros. Pour information, le laptop bénéficie de la livraison gratuite en point relais pour celles et ceux qui n'ont pas souscrit au programme CDAV.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, l'ASUS VivoBook Pro 15 OLED N3500 est un PC portable doté d'un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un clavier français de type AZERTY et d'un pavé tactile. On retrouve aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 et un espace de stockage de 512 Go en SSD. Pour la connectique, le Wi-Fi 6 (802.11ax), le Bluetooth 5.0, un port HDMI, deux ports USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1 Type-C et une prise Jack de 3.5mm sont de la partie.