Soldes iPhone 15 Pro Max : il passe à son prix le plus bas avec cette grosse réduction !

Les soldes continuent et de nouvelles offres à prix cassé se détachent du lot. C’est le cas de l’iPhone 15 Pro Max qui voit son prix baisser de plus de 200 €. Le smartphone haut de gamme d’Apple passe ainsi de 1480 € à 1 269 € ! Une aubaine à ne pas manquer…

Apple a élargi la famille des iPhone il y a quelques mois avec la sortie des iPhone 15. L’iPhone 15 Pro Max, le modèle premium de la série, se retrouve à prix cassé sur Amazon à l’occasion des soldes d'été. Habituellement en vente à 1480 €, vous pouvez obtenir la version avec 256 Go de stockage à 1269 € grâce à une importante réduction immédiate. Si vous cherchez un smartphone puissant, l’iPhone 15 Pro Max figure actuellement parmi les meilleurs du marché.

Pour les nouveautés, Apple a doté son téléphone de la toute nouvelle puce Apple A17 Pro qui est à la fois ultra puissante et peu énergivore. Cet iPhone vous offre d’ailleurs une autonomie record de 29h d’utilisation en lecture vidéo. Il a aussi la particularité d’avoir un design en titane, ce qui le rend résistant et léger. Et, outre le port de charge USB-C, l’iPhone 15 Pro Max marque l’arrivée du bouton Action qui vous permet de configurer des raccourcis.

Ce modèle embarque également un écran Super Retina XDR 6,7 pouces (2796 x 1290 pixels) qui profite d'un taux de rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz. Enfin, pour la partie photo, on retrouve un capteur principal 48 MP à f/1.8 accompagné par un capteur ultra grand angle 12 MP à f/2.2 et un Zoom 12 MP avec le zoom optique 5x et numérique 25x. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l'iPhone 15 Pro Max.

Si la version plus compacte vous intéresse, l’iPhone 15 Pro est également à tarif réduit sur Amazon. Alors qu’il vous faudra débourser 1230,95 € pour la version de 128 Go sur le site d’Apple, vous pouvez obtenir la version de 256 Go à 1149 € au lieu de 1360,95 € seulement ! Là aussi, c’est un bon plan à ne pas manquer !

