La RTX 5060 a une date de sortie officielle, la carte graphique idéale pour les petits budgets ?

Nvidia lève le voile sur la disponibilité de sa RTX 5060. Cette carte graphique est la moins chère à embarquer les dernières technologies des Verts, mais pourrait être limitée par sa quantité de mémoire.

Nvidia annonce aujourd'hui une date de sortie pour sa RTX 5060. Les fuites avaient vu juste, la carte graphique d'entrée de gamme sera disponible à partir du 19 mai 2025. Le fabricant précise que les revendeurs, fabricants de cartes graphiques personnalisées et constructeurs de PC portables ouvriront les ventes à 18 heures en France métropolitaine.

Côté prix, le communiqué destiné au marché français indique encore des tarifs en USD. “Les cartes graphiques seront proposées à 299$ et les ordinateurs portables à 1099$”, fait savoir Nvidia. Sur le site français non plus, nous n'avons pour l'instant pas l'information des prix en euros. Il s'agit bien sûr des tarifs recommandés par Nvidia et il est probable que durant les premières semaines de lancement, il soit difficile de trouver des produits aux prix indiqués.

Une RTX 5060 bridée par ses 8 Go de VRAM ?

La RTX 5060 rejoint la famille des RTX 50, pour l'instant mal aimée à cause de problèmes de disponibilité, de prix, voire de performances ou de soucis de pilotes selon les cas. Le nouveau venu repose lui aussi sur une architecture Blackwell et dispose de la technologie DLSS 4 avec Multi Frame Generation pour améliorer le framerate en jeu sans sacrifier la partie graphique.

Du point de vue de la fiche technique, nous avons 3 840 cœurs CUDA sur ce modèle, contre 4 608 sur la RTX 5060 Ti, que nous avons testée. On retrouve aussi 614 cœurs Tensor pour l'IA et 58 TFLOPS pour le ray tracing, contre respectivement 759 et 72 sur la RTX 5060 Ti. La fréquence d'horloge de base du GPU atteint 2,28 GHz et 2,50 GHz en turbo, un peu en dessous des 2,41 et 2,57 GHz du modèle supérieur.

La RTX 5060 embarque 8 Go de VRAM GDDR7 pour un bus 128-bit, comme sur la RTX 5060 Ti 8 Go. Quand on compare les deux références, on constate d'ailleurs qu'elles sont très proches techniquement, et toutes deux limitées par leur peu de mémoire. Si vous en avez les moyens, opter pour une RTX 5060 Ti 16 Go semble être une meilleure solution de long-terme.