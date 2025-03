Les iPhone 16 Pro et Pro Max d’Apple deviennent moins chers grâce à une double réduction

Les modèles Pro et Pro Max de l'iPhone 16 deviennent moins chers sur le site Carrefour. Grâce à une double réduction, il est en effet possible d'économiser jusqu'à 255 euros en fonction de la version souhaitée.

Les produits Apple sont à l'honneur sur le site Carrefour. Jusqu'au dimanche 23 mars 2025, l'enseigne française de la grande distribution effectue une belle offre sur une sélection d'articles de la marque à la Pomme, dont les derniers smartphones Apple.

Si vous êtes intéressés par les iPhone 16 Pro et Pro Max, sachez que les téléphones sont proposés aux prix de revient respectifs de 964,05 euros (au lieu de 1181 euros) et de 1175,55 euros (au lieu de 1431 euros). Pour information, les tarifs réduits sont obtenus grâce à une remise immédiate de 48 euros et à une réduction fidélité de 15 % pour les détenteurs de la carte Carrefour.

iPhone 16 : Jusqu'à 255 € d'économies sur les modèles Pro et Pro Max

Dévoilés par Apple à la rentrée de septembre 2024, les iPhone 16 Pro et Pro Max disposent de l'IA Apple Intelligence et du système d’exploitation mobile iOS 18. Concernant les écrans, celui de l'iPhone 16 Pro embarque une diagonale de 6,3 pouces et une définition de 2622 x 1206 pixels. De son côté, l'écran de l'iPhone 16 Pro Max embarque une diagonale de 6,9 pouces et une définition de 2868 x 1320 pixels.

Les deux modèles du téléphone Apple possèdent la puce Apple A18 Pro dont les performances ont été améliorées par rapport aux précédentes puces de la marque à la Pomme. À propos de la partie photo/vidéo, les iPhone 16 Pro et Pro Max possèdent un capteur grand angle Fusion de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP, un téléobjectif périscope de 12 MP avec un zoom optique 5X, et une caméra frontale de 12 MP.

On peut aussi trouver un bouton Action, un haut‑parleur stéréo intégré, des micros intégrés, un bouton latéral et une commande de l’appareil photo. Pour terminer, la connectivité des deux téléphones inclut essentiellement la norme Wi‑Fi 7 (802.11be), le Bluetooth 5.3, une puce Ultra Wideband 2e géné­ration, la technologie réseau Thread et le NFC avec mode lecteur.