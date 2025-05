Grâce à cette étonnante découverte, nos smartphones consommeront beaucoup moins d’énergie (merci LG !)

LG annonce avoir réussi la mise au point d'un pigment bleu PhOLED nouvelle génération très lumineux qui permet un rendu des couleurs précis, le tout pour une grande longévité. L'intégration de ce pigment dans des écrans OLED permettrait de réduire la consommation de 15% environ.

Depuis l'antiquité, la couleur bleue reste celle qui pose le plus de difficultés à l'humanité. Obtenir un bleu intense, durable, est pratiquement mission impossible. Le meilleur pigment connu était le lapis lazuli, une pierre qu'il fallait réduire en poussière et intégrer à un medium au prix d'intenses efforts. Cette question du bleu a été progressivement résolue, à l'ère moderne, pour la peinture et l'imprimerie.

Mais les difficultés ont repris avec le développement des LED, puis des écrans OLED. Dès 1961, est mis au point la première LED infrarouge, suivi de LED rouges en 1962 – commercialisées plus largement vers 1969. En 1971, la première LED verte devient disponible, suivie du jaune, et de LED rouge-orange haute luminosité en 1972.

Comment un nouveau pigment bleu développé par LG change la donne

On comprend comment faire des LED bleues à peu près la même année, sur le papier. Mais la technologie n'est pas viable commercialement. Pour réellement obtenir une émission de bleu puissante, il faut attendre 20 ans, l'année 1993 qui va permettre alors une démocratisation des LED comme mode d'éclairage faible consommation au tournant des années 2000.

Mais aussi comme rétroéclairage pour les écrans LCD que l'on trouve dans les premiers smartphones. Plus près de nous, émergent les écrans OLED – qui ont pour particularité d'émettre directement leur propre lumière. Et… la question du pigment bleu revient comme un casse tête extrêmement difficile à dépasser.

Les premiers écrans offrent ainsi des couleurs moins précises, et sont surtout peu durables. L'industrie passe progressivement à des pigments dits PhOLED pour le rouge et le vert. Mais le bleu résiste, forçant jusqu'à nos jours les fabricants à mettre un pigment bleu moins lumineux et durable dans ce type de dalles. Un problème que la firme LG vient tout juste de dépasser avec la mise au point d'un pigment bleu phosphorescent très lumineux et plus efficace.

Grâce à ce pigment, la taille du subpixel dédié au bleu réduit. Et il faut beaucoup moins d'énergie pour provoquer l'émission de bleu. Ce qui débouche par ricochet par des gains en termes de consommation énergétique. Ainsi, selon nos confrères de Android Authority, les prochains écrans sortant des usines de LG consommeront pas moins de 15% d'énergie en moins.

Ce qui devrait se traduire par des gains d'autonomie autour de 30 minutes supplémentaire sur un smartphone, à batterie et puce égale. Sachant que d'autres technologies arrivent pour également prolonger l'autonomie, surtout en matière de batteries.