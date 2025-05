French Days Cdiscount : des prix en forte baisse, dernière chance pour profiter de ces offres XXL

Les French Days se terminent ce mardi 6 mai 2025, il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des prix cassés. Durant cette courte période, Cdiscount propose des réductions considérables sur de nombreux produits. C’est le bon moment pour vous faire plaisir en faisant des économies !

À l’instar des soldes et du Black Friday, les French Days sont depuis quelques années un événement incontournable pour les amateurs de bonnes affaires. Cdiscount fait partie des enseignes phares qui participent à cette grande messe de promos.

Depuis le 30 avril, la boutique en ligne propose de nombreux produits en promotion. Tablettes, PC portables, smartphones, Tv… rien n’y échappe ! Et bonne nouvelle, les codes 25DES249 qui vous donnent 25 € de réduction dès 249 € d’achat et 15DES129 qui vous permet d’avoir 15 € de réduction dès 129 € d’achat sont toujours valables sur certains produits.

On a fait le tour des offres high-tech à ne pas manquer. Voici les bons plans que vous pouvez encore saisir avant la fin des French Days ce mardi 6 mai à 23h59.

Le top des bons plans French Days sur Cdiscount

Le Samsung Galaxy A54 est encore moins cher pour les French Days

Vous cherchez un smartphone pas cher mais avec une fiche technique qui tient tout de même la route ? Cdiscount affiche en ce moment le Galaxy A54 à prix réduit. Le smartphone du géant coréen passe ainsi à 184 € au lieu de 229 € avec le code 15DES129.

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, le Galaxy A54 est un smartphone qui ne manque pas d’atouts. Sous le capot, on retrouve un SoC Exynos 1380 octa-core accompagné de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

Côté écran, la dalle Super AMOLED de 6,4 pouces vous permet de bénéficier d’une définition de 2340 x 1080 pixels (Full HD+) et d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, ce qui est idéal pour une utilisation fluide et agréable.

Pour la partie photo, l’appareil dispose d’un capteur frontal de 32 mégapixels. À l’arrière, on retrouve un trio de modules avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un objectif dédié à la macro de 5 MP.

Ce smartphone reste aujourd’hui encore un choix pertinent. Il s’agit d’un modèle bien équilibré, qui rivalise sans difficulté avec des références plus onéreuses du même segment.

Belle chute de prix sur le MacBook Air M2 pour le French Days

Les ordinateur d’Apple se démarquent de la concurrence par leur look épuré mais le design a malheureusement un coût. Vous cherchez un modèle pas trop cher mais performant ? Avec le code 25DES249, le MacBook Air doté d’une puce M2 passe de 899,99 € à seulement 824,99 € sur Cdiscount.

Le MacBook Air M2 est un ordinateur portable à la fois compact et puissant. Il est équipé d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces qui, grâce à une résolution de 2560 x 1664 pixels, vous permet de profiter d’images particulièrement précises. Avec une luminosité atteignant 500 nits, il reste parfaitement lisible, même dans des environnements lumineux. Pour les appels vidéo, la caméra frontale en Full HD permet des échanges clairs et nets, avec une qualité d’image professionnelle.

De plus, avec un poids de seulement 1,24 kg, cet ordinateur se transporte facilement dans votre sac. Son autonomie peut d’ailleurs atteindre les 18 heures d’utilisation, ce qui est pratique pour travailler dans des endroits où il n’y a pas forcément de prise électrique.

Enfin, côté performance, ce MacBook Air embarque la puce Apple M2, équipée d’un CPU 8 cœurs et d’un GPU 8 cœurs. Il est donc suffisamment puissant pour effectuer des tâches exigeantes comme du montage vidéo ou de la retouche d’image. Ce processeur est associé à 8 Go de RAM et à un SSD de 256 Go.

Le PC portable Gamer HP Victus 15 passe à prix cassé pour les French Days sur Cdiscount

Vous cherchez un PC portable gamer ? C’est le bon moment ! Durant les French Days, Cdiscount casse le prix de HP Victus 15. Normalement en vente à 899,99 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 524,99 € au lieu de 999 € avec le code 25DES249.

Le HP Victus 15-fb0202nf s’adresse aux joueurs en quête de performance sans exploser leur budget. Il intègre un processeur AMD Ryzen 5-5600H couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Ce tandem est épaulé par 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, un combo idéal pour faire tourner des titres gourmands et profiter de chargements rapides.

L’écran de 15,6 pouces affiche une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Vous bénéficiez ainsi d’images précises, un bon contraste et une restitution des couleurs éclatante. L’expérience visuelle est au rendez-vous.

Enfin, ce PC portable gamer dispose d’une connectique complète. On retrouve ainsi un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, une interface RJ-45 pour l’Ethernet, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm combinant entrée micro et sortie audio.

Proposé à 524,99 €, ce modèle offre un excellent rapport qualité-prix pour les gamers exigeants comme pour les utilisateurs polyvalents. Une opportunité à ne pas laisser passer !

