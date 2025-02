L’iPhone 13 Pro Max 256 Go passe sous la barre des 600 € et c’est une excellente affaire !

L'iPhone 13 Pro Max est disponible à un prix très intéressant. Au lieu de 1379 € à sa sortie, la version 256 Go du smartphone Apple est en ce moment sous la barre des 600 €. Ce bon plan est à retrouver chez Certideal, le spécialiste français des smartphones reconditionnés.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Bien qu'il ne soit plus tout jeune, l'iPhone 13 Pro Max reste très populaire en France, et notamment sur le marché du reconditionné où on le retrouve pour une fraction de son prix de lancement. Si vous recherchez un iPhone solide et assez récent, mais ne disposez que d'un budget limité, cette offre de Certideal est une opportunité.

Alors qu'il fallait compter 1379 € très exactement pour acheter l'iPhone 13 Pro Max 256 Go à sa sortie il y a trois ans, vous pouvez l'avoir en ce moment à partir de 551,99 € chez Certideal, qu'on ne présente plus. Le smartphone a été reconditionné et testé en France. Il est certifié 100% fonctionnel, débloqué et avec une batterie en excellent état. Vous bénéficiez par ailleurs d'une garantie de 24 mois.

En fonction du grade de reconditionnement, les prix varient légèrement. L'iPhone 13 Pro Max 256 Go est ainsi à 551,99 € en grade “correct”, 587,99 € avec le grade “très bon état” et 585,99 € en parfait état. Dans tous les cas, son prix reste sous la barre des 600 €. Cette offre est valable sur tous les coloris, y compris le noir, le gris et le bleu.

iPhone 13 Pro Max : un choix pertinent en 2025

Grâce à sa puce A15 Bionic, l'iPhone 13 Pro Max reste performant en 2025 et est suffisamment solide pour encaisser n'importe quelle tâche. De plus, Apple continue de le mettre à jour et il devrait continuer à recevoir les nouvelles versions d'iOS au cours des prochaines années.

C'est le format le plus grand et le plus avancé des iPhone de cette génération. Il dispose d'un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Enfin, la partie photo qui est d'une excellente qualité d'après notre test de l'iPhone 13 Pro Max s'appuie sur trois capteurs de 12 MP à l'arrière : un grand-angle (capteur principal), un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3x. Le smartphone dispose aussi d'un capteur de profondeur LiDar pour le mode Portrait et la réalité augmentée.