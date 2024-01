Bon plan iPhone 14 Pro : son prix chute pour les Soldes, vite !

Le top départ des Soldes est lancé ! Si vous cherchez un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour en acheter un moins cher. Cdiscount propose actuellement l’iPhone 14 Pro à 1129 euros dans sa version de 256 Go.

Sorti fin 2022 au prix de 1459 € dans sa version de 256 Go, l’iPhone 14 Pro est aujourd’hui encore un smartphone puissant et peu énergivore. Avec la sortie des nouveaux iPhone 15, son prix considérablement baissé. Pendant les soldes d'hiver, son prix chute à nouveau pour arriver à seulement 1129 €. C’est un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme.

L’iPhone 14 Pro est équipé d’une puce ultra puissante Apple A16 Bionic. Il est également doté d’un écran OLED LTPO de 6,1 pouces d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels. La dalle bénéficie d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 2000 nits en extérieur.

Pour la photo, l’iPhone 14 Pro se surpasse. Il est équipé d’un capteur principal 48 MP qui peut filmer en 8K à 24 FPS. On retrouve également un objectif ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. Côté selfie, la caméra de 12 MP est dotée de l’autofocus. Pour finir, le smartphone est certifié IP68. Il est donc résistant aux éclaboussures, à l'eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pour une durée maximum de 30 minutes, et à la poussière.

