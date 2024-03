Soldes GeekBuying : une centrale électrique portable DaranEner NEO2000 à moins de 700€ !

Découvrez les soldes incroyables de GeekBuying sur les centrales électriques portables, avec des réductions allant jusqu'à -63% ! Que ce soit pour les aventures en plein air, les urgences à domicile ou pour alimenter vos outils, ces stations d'énergie offrent une solution fiable et polyvalente. On vous détaille les offres ci-dessous.

Les temps changent, et avec eux, nos besoins en énergie deviennent de plus en plus mobiles et flexibles. C'est là qu'entrent en scène les centrales électriques portables, des appareils révolutionnaires qui apportent de nombreux avantages. Les centrales électriques offrent notamment la possibilité de recharger des appareils électriques lors de vos déplacements, de fournir une source d'énergie de secours à la maison, ou encore de permettre l'utilisation d'outils électriques dans des zones sans accès au réseau électrique.

Et bonne nouvelle : pendant une grande vente flash, GeekBuying propose plusieurs modèles de centrales électriques portables à prix mini ! En vous rendant rapidement sur le site, vous pouvez ainsi vous procurer :

Jusqu’à -63% de remise sur les centrales électriques portables

Découvrir la DaranEner NEO2000 à -62%

La centrale électrique portable DaranEner NEO2000 se distingue par sa capacité de 2073.6Wh et son utilisation de batteries LiFePO4, offrant jusqu'à 3500 cycles de charge tout en maintenant 80% de leur capacité. Elle est capable de se recharger complètement en seulement 1.8 heures grâce à ses capacités de charge rapide. Avec 14 ports de sortie, elle peut charger une grande variété d'appareils simultanément. Conçue pour la robustesse et la sécurité, elle intègre une technologie de gestion de batterie avancée pour protéger contre les variations de tension, de courant et de température. Cette station est idéale pour les aventures en plein air, les urgences à domicile ou comme source d'énergie portable pour les outils et appareils électriques.

Découvrir la FOSSiBOT F3600 à -46%

La centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 se distingue par sa capacité impressionnante de 3840Wh et sa puissance de sortie de 3600W, permettant de charger jusqu'à 13 appareils simultanément grâce à une variété de ports incluant AC, USB-A, USB-C, et DC. Cette station offre une recharge rapide, capable de passer de 0 à 100% en seulement 1.5 à 2 heures. Avec sa capacité à alimenter une grande variété d'équipements, des appareils électroménagers aux outils professionnels, et sa compatibilité avec les panneaux solaires pour une recharge écologique, la FOSSiBOT F3600 se présente comme une solution d'alimentation polyvalente et fiable pour toutes sortes de situations, allant du camping au secours domestique en passant par des usages professionnels.

Découvrir la FOSSiBOT F2400 à -55%

La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 combine puissance et polyvalence, avec une capacité de 2048Wh et une sortie maximale de 2400W. Grâce à ses batteries LiFePo4 durables, elle assure jusqu'à 3500 cycles de recharge, offrant ainsi une solution fiable et de longue durée pour alimenter divers appareils. Compacte et équipée de multiples ports, elle permet de charger et d'alimenter une large gamme d'appareils simultanément. Sa fonction UPS intégrée garantit une alimentation continue en cas de coupure de courant, faisant d'elle un choix idéal pour les situations d'urgence, les activités de plein air ou comme source d'énergie portable pour les outils de bricolage et l'électroménager.

Découvrir la OUKITEL P2001 à -63%

Découvrir l’offre avec panneau solaire à -57%

La centrale électrique portable OUKITEL P2001, avec sa capacité de 2000Wh et une puissance de sortie de 2000W qui peut atteindre une crête de 4000W, se présente comme un choix polyvalent pour diverses situations. Que ce soit pour des voyages hors réseau, des activités en plein air, des besoins professionnels, ou lors de situations d'urgence, le P2001 fournit une solution fiable d'alimentation. Sa batterie LiFePo4 garantit jusqu'à 3500 cycles de recharge, offrant ainsi une longue durée de vie et une grande fiabilité. En plus de sa robustesse, cette station est dotée de plusieurs modes de recharge, incluant la prise domestique AC, l'allume-cigare, et les panneaux solaires, permettant un rechargement complet en moins de 2 heures. Sa richesse en connectiques assure la compatibilité avec une large gamme d'appareils, allant des smartphones et laptops à des appareils plus gourmands en énergie​.

Découvrir la TALLPOWER V2400 à -26%

La centrale électrique portable TALLPOWER V2400, avec sa capacité de 2160Wh et une sortie de 2400W pouvant atteindre les 4800W en pic, est conçue pour une large gamme d'utilisations, des aventures en plein air aux urgences domestiques. Sa batterie LiFePO4 assure une longue durée de vie et une sécurité accrue, supportant jusqu'à 3500 cycles de charge/décharge. Elle offre également une grande flexibilité avec 13 ports de sortie pour charger simultanément plusieurs appareils. Son efficacité de charge ajustable et la fonction UPS pour une alimentation ininterrompue en font une solution fiable et polyvalente pour toutes les situations​.

Soldes GeekBuying : tous les codes promo pour des prix vraiment mini

Vous en voulez encore plus ? Rendez-vous sur le site de GeekBuying pour profiter de toutes les promos du moment ! Pendant quelques jours, le site propose une multitude d’objets High Tech à prix mini, des imprimantes 3D aux graveurs lasers en passant par les panneaux solaires.

Jusqu’au 31 mars prochain (inclus), utilisez donc l’un des codes suivants :

24MGS1 pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat

pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat 24MGS2 pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat

pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat 24MGS3 pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat

pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat 24MGS4 pour 3€ de remise tous les 30€ d’achat

Et finalement, GeekBuying vous fait une dernière surprise et propose des remises supplémentaires si vous payez vos achats via PayPal, Klarna ou carte de crédit/débit :

5€ de remise supplémentaire dès 200€ d'achat

10€ de remise supplémentaire dès 400€ d'achat

20€ de remise supplémentaire dès 700€ d'achat

Vous êtes intéressé ? N'attendez plus ! Dirigez-vous vers GeekBuying dès maintenant pour saisir ces offres exceptionnelles.

Voir toutes les offres chez GeekBuying

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.