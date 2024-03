Timekettle brise la barrière de la langue avec ce traducteur vocal instantané boosté à l’IA

Un traducteur vocal instantané dopé à l’intelligence artificielle et supportant jusqu’à 40 langues, voilà comment Timekettle entend bouleverser le marché de la traduction et de l’interprétariat. Avec le X1 AI Interpreter Hub, la marque veut briser toute barrière linguistique et permettre à n’importe qui de communiquer facilement partout dans le monde.

Déjà réputée pour ses écouteurs sans fil avec traducteur intégré, la marque Timekettle passe à la vitesse supérieure en lançant le X1 AI Interpreter Hub. Ce tout nouveau produit a été récompensé lors du CES 2024 de Las Vegas en remportant le prix de l’innovation.

Il s’agit d’un traducteur vocal instantané qui sert d’interprète pour des conversations entre deux ou plusieurs personnes qui ne parlent pas la même langue. Timekettle entend bien s’imposer comme la nouvelle référence en matière de communication internationale.

Jusqu’à 20 interlocuteurs dans 5 langues en simultané

Le X1 AI Interpreter Hub est un appareil de poche qui peut être facilement transporté n’importe où. Son rôle est de favoriser les échanges dans un grand nombre de langues et de situations. Étudiants à l’étranger, travailleurs dans les affaires et le commerce international, familles multiethniques… le traducteur vocal instantané de Timekettle s’adapte à tous les besoins.

C’est un outil qui peut être utilisé dans un cadre professionnel ou non. Vous pouvez ainsi vous en servir lors d’une réunion, d’une conférence ou pour échanger avec les gens quand vous partez en vacances à l’étranger. L’appareil fonctionne de manière autonome et ne nécessite aucune application.

Le X1 AI Interpreter Hub permet ainsi de mener des conversations fluides, presque comme si les différents interlocuteurs parlaient la même langue.

L’une des forces de ce terminal est qu’il ne se limite pas à gérer la communication entre seulement deux personnes et deux langues. Dans les contextes plus difficiles, il prend en charge des réunions avec interprétation simultanée entre plusieurs personnes, avec la possibilité de configurer jusqu’à 20 utilisateurs dans la conversation. La traduction vocale se fait à la volée depuis et vers 5 langues différentes. Au total, 40 langues et 93 accents sont pris en charge.

Des fonctions pratiques au quotidien

Polyvalent, le X1 AI Interpreter Hub s’adapte à plusieurs situations d’usage. Le dispositif propose plusieurs modes.

Le mode tête-à-tête est idéal pour les conversations à deux. Chaque interlocuteur porte l’un des deux écouteurs du dispositif. Des microphones intégrés aussi bien dans l'unité principale que dans les écouteurs vous permettent de vous comprendre instantanément grâce à la traduction en temps réel. Chacun parle dans sa langue et l’autre reçoit l’interprétation en instantané dans son oreille.

Appel vocal ou réunion à distance : le X1 AI Interpreter Hub gère aussi les appels vocaux. En d’autres termes, vous pouvez traduire des conversations téléphoniques en temps réel, tant que chaque interlocuteur est équipé du traducteur vocal. Cela rend la communication à distance plus facile pour des personnes qui ne parlent pas la même langue. L’appareil est d’autant plus pratique qu’il conserve une voix naturelle.

Avec le mode Ask & Go, vous pouvez poser des questions ou échanger des informations rapidement en mode main-libre et sans forcément recourir aux écouteurs. Appuyez simplement sur un bouton de l’unité principal pour traduire convenablement une petite discussion improvisée à la volée.

En outre, le traducteur vocal instantané offre une fonctionnalité de transcription bien pratique pour gagner du temps en réunion. L’appareil enregistre automatiquement le contenu des traductions bilingues et prend en charge l'exportation en un clic du texte, pour que tous les participants puissent obtenir un compte-rendu qu’ils sont capables de comprendre.

Performant et sécurisé

Le X1 AI Interpreter Hub repose sur le moteur cloud de traduction UniSmart Al, lui-même développé à partir du moteur de traduction propriétaire de Timekettle et de moteurs de traduction partenaires. Cette conception permet de fournir un service de traduction sur mesure et polyvalent aux utilisateurs. Mieux encore, le produit reçoit régulièrement des mises à jour logicielles OTA pour améliorer constamment ses performances et en faire une solution durable, qui restera efficace de longues années.

Le dispositif parvient à établir une communication naturelle entre des interlocuteurs qui ne parlent pas la même langue grâce à la technologie brevetée HybridComm 3.0 de Timekettle. Celle-ci englobe trois fonctions principales, qui permettent de tenir une discussion avec n’importe qui et depuis n’importe où de manière quasi transparente.

Unismart pour les capacités de traduction, interprétariat et transcription

TurboFast pour une communication instantanée grâce au cloud et au Bluetooth

BoostClean 2.0 pour garder des voix naturelles et éliminer le bruit ambiant

Le terminal embarque le système d’exploitation maison X OS, un processeur quad core gravé en 12 nm, 3 Go de RAM, 32 Go d’espace de stockage (pour les données de l’utilisateur et les fichiers de traduction utiles en mode hors ligne). Il est compatible avec le Wi-Fi dual bande 2,4 et 5 GHz. Les écouteurs inclus se chargent très rapidement, 5 minutes de recharge octroyant 120 minutes d’utilisation. La station charge quant à elle complètement en 2 heures. L’écran tactile haute définition de 3,4 pouces permet de paramétrer facilement l’appareil.

Timekettle pense aussi à la confidentialité de vos échanges et à la sécurité de vos données. Le X1 AI Interpreter Hub utilise une technologie de chiffrement et de transmission des données de qualité bancaire pour empêcher le vol de paquets de données de vos conversations. Le système empêche également l’écoute clandestine en bloquant la collecte non autorisée d’informations privées par des smartphones, applications ou processus.

Quant aux données de traduction, elles sont exclusivement stockées en local, sans sauvegarde sur aucun serveur, garantissant ainsi la protection des secrets commerciaux et de la vie privée des utilisateurs. Elles peuvent être effacées d’un simple geste si vous ne souhaitez pas les conserver, assurant que vos conversations restent confidentielles.

Le X1 AI Interpreter Hub coûte 699,99 euros l’unité, avec livraison gratuite, possibilité de retour et remboursement intégral sous 30 jours et une garantie de 12 mois. Un service client disponible par téléphone, email et chat en direct est mis à disposition des utilisateurs.

Comment Timekettle et son X1 Interpreter Hub ont vu le jour

Il y a plus de 40 ans, Le Guide du voyageur galactique, une œuvre de science-fiction, a introduit le concept du poisson Babel. C'est un poisson jaune qui, placé dans l'oreille, confère le pouvoir de comprendre immédiatement n’importe quelle langue.

Plusieurs décennies plus tard, ce concept comme bien d'autres est sorti du cadre de la fiction pour devenir une réalité.

Tian Li, le créateur de Timekettle et du X1 Interpreter Hub, a toujours voulu mettre au point des produits technologiques capables de résoudre les problèmes de communication auxquels les gens sont confrontés au quotidien.

En 2016, il crée un premier appareil servant de traducteur instantané sous forme d'écouteurs. Le produit permet ainsi de faciliter la communication entre les personnes lors des voyages, dans le cadre professionnel ou dans la vie quotidienne. Le X1 Interpreter Hub n'est que la suite logique de son aventure entrepreneuriale.

Cet appareil, plus abouti et se servant de l’intelligence artificielle, permet de traduire vocalement et instantanément des conversations dans plusieurs langues. C'est un outil pratique qui brise la barrière linguistique et permet à n’importe qui de communiquer facilement où qu’il aille.

