GeekBuying casse le prix des vélos électriques ONESPORT avec jusqu’à -24% !

GeekBuying lance une vente flash sur les vélos électriques ONESPORT, offrant jusqu'à 24% de réduction. Une opportunité à saisir pour les amateurs de mobilité durable de s'équiper à moindre coût. On vous dit tout sur les offres ci-dessous.

Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, où l'efficacité et la durabilité deviennent des critères essentiels dans nos choix de mobilité, posséder un vélo électrique se présente comme une solution idéale. Ces engins, combinant la flexibilité du vélo traditionnel avec une assistance motorisée, permettent de parcourir de plus longues distances, d'affronter des pentes sans effort et d'arriver à destination sans être trempé de sueur.

Parfait pour les déplacements urbains, ils contribuent également à la réduction de l'empreinte carbone, alignant les besoins de mobilité individuelle avec les objectifs écologiques globaux. Toutefois, l'adoption massive de ces merveilles technologiques est souvent freinée par leur coût élevé. Avec des prix pouvant facilement dépasser le millier d'euros, l'achat d'un vélo électrique représente un investissement conséquent, mettant ces bijoux de durabilité hors de portée pour beaucoup.

GeekBuying casse le prix de 4 vélos électriques ONESPORT

Heureusement, des opportunités se présentent pour rendre cette technologie plus accessible. GeekBuying, reconnu pour ses offres attractives sur les gadgets high-tech, lance une vente flash exceptionnelle sur les vélos électriques ONESPORT. Avec des réductions allant jusqu'à 24%, cette promotion permet d'acquérir des modèles récents à des prix défiant toute concurrence.

En vous rendant de suite chez GeekBuying, vous pouvez ainsi vous procurer :

Le vélo électrique ONESPORT OT18 : 639,99€ au lieu de 772,85€ (17% de réduction) avec le code promo 24MGS1 et paiement effectué via PayPal, Klarna ou carte de crédit/débit

Le vélo électrique ONESPORT OT16 : 694,99€ au lieu de 913,55€ (24% de réduction) avec le code promo 24MGS1 et paiement effectué via PayPal, Klarna ou carte de crédit/débit

Le vélo électrique ONESPORT OT13 : 639,99€ au lieu de 791,19€ (24% de réduction) avec le code promo 24MGS1 et paiement effectué via PayPal, Klarna ou carte de crédit/débit

Le vélo électrique ONESPORT OT10 : 701€ au lieu de 873,99€ (20% de réduction) avec le code promo 24MGS1 et paiement effectué via PayPal, Klarna ou carte de crédit/débit

Les vélos ONESPORT : la révolution électrique à portée de main

Les vélos électriques ONESPORT, notamment le modèle OT18, sont conçus pour offrir une expérience de conduite améliorée grâce à des innovations technologiques. Le modèle OT18 se distingue par son système d'amortissement à l'avant, un poste de pilotage avec suspension et un ensemble de vitesses Shimano, offrant une conduite efficace sur divers types de routes. De plus, il est équipé d'un moteur de 350W offrant une accélération et des performances impressionnantes, avec des freins à disque avant et arrière assurant une conduite sûre et fiable. Les pneus pneumatiques de 26×2.35 pouces contribuent également à une conduite confortable et stable.

Ce modèle offre une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 35 km en mode électrique, idéal pour les trajets urbains et les aventures en plein air. Sa batterie lithium-ion de 14.4Ah assure une charge durable, et le vélo est conçu pour supporter un poids maximal de 120 kg, le rendant adapté à une large gamme d'utilisateurs. Avec un écran LCD multifonctionnel, les cyclistes peuvent facilement naviguer et contrôler les fonctionnalités du vélo, même dans des conditions de faible luminosité​.

Le vélo électrique ONESPORT OT16 se distingue par ses caractéristiques innovantes, conçues pour améliorer l'expérience de conduite sur différents terrains. Doté d'un moteur électrique de 350W à haute vitesse, il promet une accélération efficace et une performance de conduite élevée, idéale pour les trajets urbains ou les aventures en plein air. Ses pneus tout-terrain de 20×3.0 pouces offrent une excellente adhérence et stabilité, permettant de surmonter facilement les défis des différents paysages.

Le vélo intègre trois modes de conduite, offrant ainsi une flexibilité pour adapter votre voyage à vos besoins, que ce soit pour un effort minimal ou pour une expérience de pédalage plus traditionnelle. Avec une batterie lithium-ion de 48V et 15A, l'OT16 promet une autonomie impressionnante de 70 à 100 km sur une seule charge, vous permettant d'explorer sans souci des distances plus longues.

Les freins à disque avant et arrière assurent une sécurité et une fiabilité accrues, quelles que soient les conditions de route. Conçu pour la commodité, il est également équipé d'un écran LCD multifonctionnel qui fournit toutes les informations nécessaires pour une conduite optimale, même dans des conditions de faible luminosité. Léger et facile à manœuvrer, l'OT16 combine technologie de pointe et confort, rendant chaque déplacement agréable et sans effort​.

Le vélo électrique ONESPORT OT13 est conçu pour offrir une expérience de conduite polyvalente et confortable. Il est équipé de pneus tout-terrain de 26×3.0 pouces qui permettent une conduite aisée sur divers types de terrains, assurant stabilité et confort même dans des conditions de route difficiles. Avec trois modes de conduite, les utilisateurs peuvent facilement adapter leur expérience en fonction de leurs besoins, qu'ils recherchent une assistance électrique complète ou un mode plus traditionnel avec assistance au pédalage.

La batterie lithium-ion de 48V 15A du ONESPORT OT13 permet une autonomie remarquable pouvant atteindre environ 100 km avec une seule charge, offrant ainsi une grande liberté pour des aventures longues distances sans souci de recharger fréquemment. De plus, son moteur de 350W garantit une accélération efficace et une vitesse maximale de 25 km/h, idéale pour les déplacements urbains ou les balades en plein air.

Pour la sécurité, le vélo est équipé de freins à disque avant et arrière, offrant une puissance de freinage fiable et immédiate dans toutes les conditions. Son écran LCD multifonctionnel facilite la surveillance des paramètres du vélo, y compris la vitesse et l'autonomie restante, même pendant la conduite nocturne ou par temps nuageux grâce à son éclairage avant intégré. La fourche avant à suspension et la transmission à 7 vitesses améliorent encore le confort de conduite et la maniabilité, rendant le ONESPORT OT13 adapté aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les excursions sur terrains variés.

Le vélo électrique ONESPORT OT10 se présente comme une option attrayante pour ceux qui cherchent un mélange parfait de performance, de style et de commodité. Il est doté d'un moteur puissant de 500W et d'une batterie de 48V 12Ah, permettant une expérience de conduite à la fois douce et efficace. Les pneus larges de 20+4.0 pouces offrent une stabilité et un contrôle accrus, rendant ce vélo adapté à divers terrains, des rues urbaines aux chemins de terre.

Le design pliable du ONESPORT OT10 ajoute une couche de commodité, facilitant le stockage et le transport du vélo, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui manquent d'espace ou se déplacent fréquemment. Avec une portée impressionnante et une capacité de charge maximale, ce vélo est équipé pour répondre aux besoins de divers utilisateurs, garantissant une expérience de conduite confortable et agréable.

Faites le plein de promotions chez GeekBuying

Envie de dénicher encore plus d'offres avantageuses ? Rendez-vous chez GeekBuying avant le 31 mars pour saisir des promotions incroyables sur une large gamme de produits High Tech, grâce aux codes promo ci-dessous :

24MGS1 pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat

pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat 24MGS2 pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat

pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat 24MGS3 pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat

pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat 24MGS4 pour 3€ de remise tous les 30€ d’achat

Et ce n'est pas tout ! En réglant votre commande via PayPal, Klarna, ou par carte, vous obtenez des remises supplémentaires :

5€ de remise supplémentaire dès 200€ d'achat

10€ de remise supplémentaire dès 400€ d'achat

20€ de remise supplémentaire dès 700€ d'achat

N'hésitez plus, foncez sur GeekBuying pour bénéficier de toutes ces réductions exceptionnelles.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.