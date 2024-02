Huawei propose jusqu’à 700 € de réduction pour la Saint-Valentin

Pour le mois de la Saint-Valentin, Huawei prolonge ses offres des soldes d'hiver tout en proposant de nombreux cadeaux en bonus. En ce moment, vous pouvez profiter de jusqu'à 700 euros de remise sur tout son site web.

Vous ne savez pas encore quoi offrir pour la Saint-Valentin ? Huawei vous aide à choisir le cadeau high-tech idéal. Que ce soit une montre connectée, un smartphone, un PC portable ou encore des écouteurs sans fil, toutes les catégories de produit font l'objet d'une promotion spéciale sur le site de la marque.

Ces réductions viennent s'ajouter aux 3 codes promo que propose Huawei depuis les soldes d'hiver. Il est donc toujours possible, et ce, jusqu'au 15 février 2024 de profiter des coupons suivants sur tout le site (sauf WATCH Ultimate Design Edition) :

10 € de réduction dès 200 € d'achat avec le code promo A10SOLDES

40 € de réduction dès 500 € d'achat avec le code promo A40SOLDES

100 € de réduction dès 1000 € d'achat avec le code promo A100SOLDES

Jusqu'à 300 € de réduction sur les montres connectées

Une montre connectée est un cadeau universel qui fait plaisir à tous les coups. Les Huawei Watch font partie des meilleures de la catégorie. La marque propose en ce moment jusqu'à 300 euros de réduction sur ses montres connectées à l'occasion de la Saint-Valentin.

La bonne nouvelle, c'est que la plus grosse réduction porte sur la Huawei Watch GT 3 Pro dans sa version Elegant Céramique Blanc. Ce modèle convient parfaitement aux dames et c'est l'une des montres les plus abouties du catalogue de la marque. À la base, elle fait l'objet d'une réduction de 150 € puisqu'elle est affichée à 450 € au lieu de 600 €.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 150 € avec le code promo A150GT3ELEGANT. Cela vous fera donc 300 € de réduction au total. La montre revient donc à 299 € au lieu de 599 €.

PROFITER DE CE BON PLAN HUAWEI WATCH GT3 PRO

Les nouvelles Huawei Watch GT4 sont elles aussi en promotion avec des réductions moins importantes qui sont compensées par un cadeau offert (les écouteurs Huawei Freebuds SE 2), en plus d'un prix préférentiel sur une sélection d'accessoires.

PROFITER DE CETTE OFFRE SUR LA HUAWEI WATCH GT4

Jusqu'à 700 € de réduction sur les PC portables Huawei

Si vous visez plutôt un PC portable, Huawei propose aussi des réductions considérables sur la sélection. La remise la plus importante concerne le Huawei MateBook X Pro 2023. Il est affiché à 1599 € au lieu de 2199 €. À cela s'ajoute 100 € de réduction supplémentaire avec le code promo A100SOLDES, ce qui fait un total de 700 € de réduction.

Les codes promo A10SOLDES, A40SOLDES et A100SOLDES sont valables sur tous les PC portables selon le seuil de prix éligible. Voici une petite sélection.

Huawei MateBook X Pro premium (2023) – Intel Core i7-1360P, 16 Go de RAM et 1 To de SSD NVMe à 1 499,99 € au lieu de 2 199,99 € avec le code A100SOLDES

Le HUAWEI MateBook D 14 2023 – Intel Core i5-1240P, 16 Go RAM, 512 Go SSD à 659,99 € au lieu de 899,99 € avec le code A40SOLDES

Le MateBook D16 2024 – Intel Core i5-12450H, 8Go RAM, 512Go SSD à 609,99 € au lieu de 799,99 € avec le code A40SOLDES

Le MateBook X Pro 2023 dispose de 16Go RAM, 1 To de SSD NVMe ainsi que d'un prédécesseur Intel Core i7 de 13e génération. En achetant cet ordinateur, Huawei vous offre en plus des réductions spéciales sur plusieurs accessoires (souris, écouteurs, sacoches de transport, etc.).