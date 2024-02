Samsung offre jusqu’à 300 € de remise sur tout son site, seulement ce week-end

Ce week-end, Samsung propose jusqu'à 300 € de réduction sur l'ensemble de son site web. C'est grâce à un code promotionnel qui vous permet de profiter de 10 € de remise tous les 100 € d'achat dans la limite de 3000 € au panier. On vous donne tous les détails.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'offre est valable du vendredi 2 février à 17h au lundi 5 février à 11h59. Pour en profiter, il vous suffit de renseigner le code promo SAMSUNG10 au panier avant de valider votre commande. Ce coupon donne droit à 10 € de remise tous les 100 € d'achat, dans la limite d'un montant de 3000 € au panier.

En d'autres termes, la réduction ne pourra excéder les 300 €. Le code promo est valable sur toutes les catégories du site de Samsung, à l'exception des gammes/produits suivants: Galaxy S24 Series, les TV Crystal HD ainsi que les barres de sons.

Le code est à usage unique et il peut être cumulé avec d'autres offres promotionnelles en cours, sauf les produits offerts et autres codes promotionnels.

120 € de remise sur le Samsung Galaxy A54

Le Galaxy S24 n'étant pas éligible à cette promotion, vous pouvez tout de même vous rabattre sur le Galaxy A54, un autre modèle très prisé de Samsung. C'est le smartphone milieu de gamme par excellence du catalogue de la marque. Grâce au code promo SAMSUNG10, il vous revient à 379 € au lieu de 499 € dans sa version disposant de 128 Go de RAM.

Notez que le smartphone est déjà en promotion à la base 419 €, soit 80 € de remise auxquels s'ajoutent 40 € supplémentaires avec le coupon. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction totale de 120 €, soit environ 25% du prix de référence. N'hésitez pas à lire notre test complet du Galaxy 54 pour tout savoir du smartphone.

D'autres smartphones Samsung sont éligibles au code promotionnel. C'est le cas des modèles pliables : le Galaxy Z Flip 5 ou encore du Z Fold 5.

Jusqu'à 300 € de remise sur les TV Samsung OLED et QLED

Dans la catégorie des téléviseurs, Samsung propose des modèles parmi les plus aboutis du marché. Ses TV OLED n'ont rien à envier à celles de LG qui restent les plus prisées en France. On pense notamment à la S95C la référence la plus avancée du catalogue de Samsung.

Elle est affichée au prix de 1699 € dans sa version de 55 pouces au lieu de 1899 €. À cela s'ajoute une réduction de 160 € grâce au code promo SAMSUNG10, ce qui porte la remise totale à 360 €. La TV vous reviendrait ainsi à 1539 €.

Toutes les autres TV Samsung sont éligibles au coupon, sauf les modèles de la gamme Crystal HD. Et pour finir, rappelons que la promotion prend fin le lundi 5 février 2024 à 11h59.