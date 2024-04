Boulanger casse le prix du pack Samsung Galaxy Z Flip 5 + Watch 5 Pro

Belle offre à saisir sur le site Boulanger ! Pendant quelques jours, il est possible de s'offrir un pack Samsung composé du smartphone Galaxy Z Flip 5 et de la montre Galaxy Watch 5 Pro pour moins de 890 euros.

Jusqu'au jeudi 4 avril 2024, Boulanger met en avant une sélection de produits de la gamme Galaxy dans le cadre de la Galaxy AI Week. Parmi cette sélection, on trouve le Galaxy Z Flip 5 qui bénéficie d'une remise immédiate de 250 euros.

Grâce à cette réduction, le smartphone Samsung passe de 1139 euros à 889 euros. En plus de la promotion, le site e-commerce français offre la montre connectée Galaxy Watch 5 Pro (d'une valeur de 469 euros) pour tout achat du téléphone du constructeur coréen. Afin d'en profiter, il suffit d'ajouter le Z Flip 5 au panier et l'objet connecté se joint à la commande.

Sorti en même temps que le Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5 est un smartphone pliable qui possède deux écrans : un écran interne Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 748 x 720 pixels.

Le téléphone de Samsung associé au deal Boulanger est aussi doté d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'un double capteur arrière de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 10 MP. L'ensemble est alimenté par une batterie de 3700 mAh compatible avec la recharge rapide à 25W et fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test du Galaxy Z Flip 5.

Quant à la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, il s'agit d'une montre connectée qui dispose d'un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, du système d'exploitation Wear OS 3.5 associé à une surcouche One UI Watch 4.5, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go et d'une batterie de 590 mAh lui assurant une autonomie de 80 heures.