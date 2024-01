Soldes : cette batterie externe ultra rapide Samsung 10000 mAh passe à 4,99 € au lieu de 49,99 €, vite !

Vous cherchez une batterie externe pour recharger rapidement votre smartphone ? En cumulant la réduction immédiate des soldes et l’offre de remboursement de Samsung, vous pouvez obtenir la batterie externe de 10000 mAh pour 4,99 € seulement au lieu de 49,99 €. C’est un prix sacrifié pour une batterie de cette capacité !

La batterie de votre smartphone a tendance à vous lâcher en fin de journée et vous n’avez pas forcément d’endroit où le brancher lors de vos déplacements ? Pas d’inquiétude, les batteries externes vous évitent les pannes. Durant les soldes d’hiver, Bouygues Telecom propose la batterie Samsung 10 000 mAh à 24,99 € au lieu de 49,99 €. En cumulant cette réduction immédiate à l’offre de remboursement de 20 € proposé par Samsung, le prix de la batterie vous revient finalement à 4,99 € (voir conditions) . Cette batterie externe est compatible avec la charge rapide 25W et dispose d’un double port USB-C. Vous pouvez ainsi brancher deux appareils en même temps. Avec ses dimensions compactes, à savoir 70 x 148 x 15.6 mm pour un poids de 210 grammes, vous pouvez l’emporter facilement avec vous.

Darty propose également une excellente offre sur une batterie externe Samsung. Cet autre modèle dispose de la même capacité, à savoir 10 000 mAh et de la charge rapide 25W. Mais ça n’est pas tout puisqu’il est en plus compatible avec la charge sans fil jusqu'à 7.5W. Il est actuellement soldé à 34,99 € au lieu de 79,99 € et est également éligible à l’offre de remboursement de 20 € proposé par Samsung. Vous l’aurez donc à seulement 14,99 €.

