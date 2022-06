Amazon Music Unlimited : 4 mois gratuits pour les membres Prime et les nouveaux abonnés

Voici une offre qui risque de faire plaisir aux fans de musique en tous genres ! Au cours d'une durée limitée, Amazon permet à ses membres Prime et à ses nouveaux abonnés de profiter de 4 mois gratuits à sa plateforme de streaming musical Amazon Music Unlimited.

À quelques heures du début des soldes d'été 2022, les membres du service Amazon Prime et tous les nouveaux clients Amazon Music Unlimited résidant en France métropolitaine ont la possibilité de tester, de façon gratuite et légale, la plateforme musicale du géant de l'e-commerce durant une période de 4 mois. À l'inverse des nouveaux abonnés, les abonnés actuels ne sont pas éligibles à l'offre mais peuvent créer un autre compte utilisateur pour pouvoir en profiter.

À l'issue des 4 mois d'essai, un prélèvement mensuel de 9,99 euros associé à l'offre individuelle sera effectué. Mais l'abonnement en question peut être annulé à tout moment et sans frais car il s'agit d'une offre sans engagement. À titre d'exemple, si la date de souscription est le 21 juin, la résiliation doit être faite au plus tard le 20 octobre.

L'offre Music Unlimited permet d'accéder à 90 millions de titres en HD et en illimité, de profiter de la musique à la demande (et sans publicité), de bénéficier d'une écoute hors connexion avec zapping en illimité et d'écouter des millions de podcast. Enfin, l'offre promotionnelle prend fin le mercredi 13 juillet 2022 ; ce qui correspond au deuxième et dernier jour du Prime Day d'Amazon.