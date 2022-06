Soldes B&You : le forfait 100 Go en promotion à 10,99 €

Les soldes sont aussi l’occasion de changer de forfait téléphonique pour payer moins cher son abonnement ou avoir une plus grosse enveloppe de data, voir même les deux ! Jusqu’au 6 juillet 2022, Bouygues Telecom propose sa nouvelle offre Very B&You qui contient 100 Go d’internet mobile pour un prix mensuel de 10,99 euros.

En mai dernier, Bouygues Telecom proposait un forfait 100 Go pour 12,99 euros. À l’occasion des soldes d’été 2022, l’opérateur mobile relance son opération Very B&You mais propose cette fois-ci son forfait 100 Go à seulement 10,99 euros. Vous avez jusqu'au mercredi 6 juillet 2022, pour souscrire à ce forfait mobile soldé. Il s'agit d'un forfait sans engagement qui peut être résilié à tout moment.

Ce forfait Very B&You propose donc une enveloppe de données mobiles de 100 Go (dont 20 Go en Europe/DOM) avec une couverture 4G. En plus des 100 Go de data, vous bénéficiez bien sûr des appels illimités ainsi que des SMS et MMS illimités dans l'Hexagone. Pour profiter de cette offre, vous devrez également vous acquitter de la somme de 10 euros pour recevoir par courrier postal la carte SIM triple découpe.

La réception de la carte SIM prend seulement quelques jours une fois votre dossier validé. Vous pouvez évidemment conserver votre numéro de téléphone actuel en remplissant votre numéro RIO au moment de la souscription du nouvel abonnement. La démarche pour obtenir votre numéro RIO est très simple.

