Forfaits mobiles : les meilleurs bons plans pendant les soldes d’été 2022

Les périodes des soldes sont toujours les meilleurs moments pour souscrire à un forfait mobile moins cher. La plupart des opérateurs en profitent pour proposer des abonnements beaucoup plus intéressants que le restant de l’année. Alors pourquoi ne pas en profiter ?

Si vous avez un abonnement téléphonique mobile sans engagement ou que vous êtes arrivé à la fin de cet engagement, vous pouvez profiter des soldes d’été pour changer de forfait mobile et ainsi économiser de l’argent chaque mois et/ou profiter d’un meilleur forfait avec une enveloppe internet plus conséquente. Dans cet article, nous avons regroupé les meilleurs forfaits mobiles en soldes.

Forfait mobile : les meilleures offres pendant les soldes

Il existe aussi des offres intéressantes chez les MVNO, les opérateurs de réseau mobile virtuel. Ces opérateurs utilisent les réseaux déployés par les 4 principaux opérateurs mobiles.

Forfait Orange : 80 Go à 9,99 euros par mois

Pour démarrer notre sélection, intéressons-nous à l’opérateur téléphonique historique : Orange.

Pour fêter l’été 2022, Orange propose un forfait sans engagement à prix réduit. Pour seulement 9,99 euros par mois pendant 12 mois (au lieu de 14,99 euros habituellement) puis 29,99 euros par mois, ce forfait Orange dispose de 80 Go de data en 4G (débit réduit au-delà). Cette enveloppe de 80 Go est aussi utilisable dans son intégralité en Europe + Suisse/Andorre et dans les DOM. Vous profitez aussi des appels téléphoniques et des SMS/MMS en illimité.

Ce forfait soldé à 70 % pendant un an s’obtient en cliquant sur le bouton ci-dessous puis en renseignant le code promo ETE22 dans l’emplacement prévu à cet effet au moment de la souscription du forfait. Cette offre est valable jusqu’au 30 juin 2022.

Forfait Auchan Telecom : 70 Go à 6.99 euros par mois

Auchan Telecom est le 1er opérateur téléphonique alternatif en France. Ils utilisent le réseau mobile de Bouygues Telecom. Jusqu’au 28 juin 2022, Auchan Telecom propose 2 forfaits mobiles soldés en série limitée et sans engagement. Ce sont des forfaits 4G. Dans les deux forfaits, les appels et les SMS/MMS sont illimités. Le premier forfait propose une enveloppe internet 70 Go pour 6,99 euros par mois, avec 12 Go inclus depuis l’Europe et les DOM. Le second forfait passe à 100 Go d’internet par mois pour 8,99 euros, avec 13 Go utilisable en Europe et dans les DOM.

Forfait Cdiscount Mobile : 70 Go à 6.99 euros par mois

Le célèbre site de commerce en ligne français est aussi un opérateur de réseau mobile virtuel qui utilise le réseau de Bouygues Telecom. Pour sa part, il propose 3 forfaits mobiles 4G sans engagement en promotion. Ces forfaits sont disponibles jusqu’au 28 juin 2022. Tous les forfaits offrent les appels et les SMS/MMS en illimités. Pour le premier abonnement en soldes, nous avons 70 Go d’internet mobile 4G pour 6,99 euros par mois (avec 9 Go en EU et DOM). Le deuxième passe à 100 Go d’internet 4G pour 8,99 euros par mois (13 Go en EU/DOM). Enfin, le troisième offre une enveloppe plus conséquente de 140 Go d’internet 4G pour 10,99 euros par mois (dont 15 Go en EU et DOM)

Forfait NRJ Mobile : 80 Go à 7.99 euros par mois

Pour terminer cette sélection d’offres alléchantes, l’opérateur NRJ Mobile propose également 2 forfaits 4G sans engagement à prix cassés jusqu’au 28 juin 2022. Comme pour tous les autres forfaits présentés dans cet article, les appels et les SMS/MMS sont illimités. Seule l’enveloppe de data en France et à l’étranger change. La première offre dispose de 80 Go d’internet 4G (12 Go EU/DOM) pour 7,99 euros par mois. La seconde donne accès à 130 Go de data 4G (14 Go EU/DOM) pour seulement 9,99 euros par mois. NRJ Mobile utilise le réseau Bouygues Telecom.