Forfait mobile à moins de 10 € en novembre 2021 : les meilleures offres

Vous cherchez un forfait mobile à moins de 10 euros ? Vous êtes au bon endroit. Un grand nombre d'opérateurs mobile proposent des offres qui valent vraiment le coup. Nous vous proposons de découvrir quel est le meilleur forfait mobile à moins de 10 euros, celui qui correspond à vos besoins du quotidien.

Meilleur forfait mobile pas cher à moins de 10 euros

B&You 30 Go à 9,99 €

On commence notre sélection des meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 euros avec une offre B&You. Bouygues Telecom propose un forfait 30 Go à 9,99 €. Sans engagement, il est également sans condition de durée. Ce qui signifie que son prix n'augmente pas, même après la première année.

Les services qu'ils inclus permettent de bénéficier d'une enveloppe internet de 30 Go dont 6 Go utilisables en Europe/DOM. De la partie également, les appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine avec la qualité du réseau de Bouygues Telecom. La carte SIM triple découpe compatible tous mobile est facturée 10 euros à la commande. Enfin, l'offre est valable jusqu'au 3 novembre 2021. Un forfait mobile pas cher, à moins de 10 euros, qui conviendra aux personnes à la recherche d'une offre sans condition de durée.

Auchan Telecom 60 Go à 7,99 €

On continue notre sélection pour trouver le meilleur forfait mobile à moins de 10 euros avec Auchan Telecom. Cet opérateur virtuel exploite le réseau de Bouygues Telecom. Il propose des offres intéressantes, à l'image de ce forfait 60 Go à 7,99 €. Contrairement au forfait B&You, l'offre est valable 12 mois. Au delà, le tarif mensuel du forfait passe à 14,99 €. C'est moins intéressant, mais puisque c'est sans engagement, vous êtes libre de résilier le moment venu pour vous tourner vers une offre plus avantageuse.

Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve une belle enveloppe internet en 4G à utiliser en France métropolitaine. Ce qui est largement suffisant pour tous les usages. Que ce soit pour naviguer sur le web, visionner des séries et films sur Netflix. Auchan Telecom n'oublie pas l'essentiel, à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Comme la majorité des forfaits du marché, la carte SIM est facturée 10 euros.

Cdiscount Mobile 80 Go à 7,99 €

Cdiscount propose aussi des forfaits mobiles pas chers. L'opérateur virtuel qui exploite lui aussi le réseau de Bouygues Telecom dégaine une offre à ne pas louper à quelques semaines du Black Friday. La série limitée Cdiscount mobile 80 Go à 7,99 € par mois. Pour le même tarif que le forfait d'Auchan Telecom, vous avez 20 Go d'internet supplémentaires. Ainsi qu'une enveloppe 4G utilisable en Europe et DOM.

Cela dit, la promotion est valable 12 mois. Au delà desquels, le tarif mensuel passe à 16,99 €. Moins intéressant donc, mais vu que le forfait est sans engagement, vous pouvez le résilier le moment opportun. Enfin, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM (38 destinations) vers un numéro français (limité à 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM). La carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 euros lors de la commande.

NRJ Mobile 100 Go à 8,99 €

L'un des meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros est proposé par NRJ Mobile. Le forfait NRJ Mobile 100 € à 8,99 € par mois pendant 12 mois. Pour ce tarif contenu, vous profiter d'une enveloppe internet de 100 Go à utiliser en France Métropolitaine mais aussi 13 Go utilisables depuis l'union Européenne et les DOM (30 destinations en Europe comprenant les 27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège et 8 destinations en Outre-mer).

L'opérateur virtuel qui propose son forfait sur le réseau de Bouygues Telecom inclus aussi les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. L'offre est valable jusqu'au 3 novembre 2021. Enfin, la carte SIM triple découpe qui assure une compatibilité avec tous les mobiles du marché est au prix de 10 euros, facturée une seule fois au moment de la souscription.

Free Mobile 90 Go à 9,99 €

On termine notre sélection des meilleurs forfait mobiles à moins de 10 euros avec Free qui propose une belle promotion à l'approche de Noël. La série Free Mobile 90 Go est à 9,99 € par mois pendant un an. Ensuite, elle passe au forfait 5G Free Mobile 150 Go à 19,99 € pour les non-abonnés Freebox et illimité pour les abonnés.

Comme toutes les offres de cette sélection, il s'agit d'une offre sans engagement. Ce qui signifie que rien ne vous empêche de résilier le moment venu pour vous tourner vers une offre similaire ou plus avantageuse. Pour ce qui est des services inclus dans le forfait, on retrouve 90 Go de data en 4G+, utilisables en France Métropolitaine, dont 10 Go de datas en roaming depuis l'Europe et les DOM.

Sans oublier les classiques appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine depuis Europe et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont aussi illimités en France métropolitaine, mais aussi vers les DOM (SMS uniquement). Il faut prévoir 10 euros à la souscription pour la carte SIM et l'offre est valable jusqu'au 2 novembre 2021.

COMMENT CONSERVER SON NUMÉRO DE MOBILE ?

Dans la cas où vous souhaitez conserver votre numéro de mobile actuel, c'est tout à fait possible. Il suffit de faire la demande de portabilité auprès de l'opérateur auquel vous souhaitez souscrire votre nouveau forfait. Pour cela, il faut obtenir votre numéro RIO, et le transmettre à votre nouvel opérateur.

