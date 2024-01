Au cours des soldes, Amazon baisse le prix de l’Apple Watch Series 9

Profitez des derniers jours des soldes d'hiver pour vous procurer l'Apple Watch Series 9 en promotion. Sur le site Amazon, la montre connectée de la marque à la Pomme fait l'objet d'une réduction de 50 euros par rapport à son prix conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que l'édition 2024 des soldes d'hiver prendra fin le 6 février prochain, Amazon en profite pour faire des ventes flash sur une sélection de produits de la marque Apple. Après les AirPods 2 avec USB-C et le modèle 2022 de l'iPad, c'est au tour d'une montre connectée d'être à prix réduit.

Pendant une durée indéterminée, l'Apple Watch Series 9 est vendue par le géant du commerce en ligne au tarif de 399 euros au lieu de 449 euros. L'offre promotionnelle concerne la taille 41 mm de l'objet connecté. Pour la taille 45 mm de la même montre, sachez que ce modèle est 30 euros plus cher.

Dévoilée à la rentrée 2023, l'Apple Watch Series 9 dispose d'un écran Retina OLED LTPO toujours activé avec une luminosité jusqu’à 2 000 nits. L'appareil est aussi équipé de la puce SiP S9 avec processeur bicœur 64 bits, du Neural Engine 4 cœurs et d'une capacité de stockage de 64 Go. Tournant sous le système WatchOS 10, la montre connectée embarque une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée dont l'autonomie peut atteindre les 18 heures suivant son utilisation. Pour terminer, la connectivité se compose notamment du Bluetooth 5.3, du NFC, du GPS et de la norme Wi-Fi 4.