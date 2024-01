Le Fire TV Stick 4K avec Wi-Fi 6 profite d’une belle réduction (-43%)

Le dernier Fire TV Stick 4K avec Wi-Fi 6 est en promotion sur Amazon France. Actuellement, l'appareil de streaming conçu par l'entreprise américaine bénéficie d'une réduction de près de 45% en cette période hivernale.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À l'approche du début du mois de février, Amazon a décidé de brader son Fire TV Stick, commercialisé en septembre 2023. Affiché au prix conseillé de 69,99 euros, le lecteur conçu pour le streaming voit son tarif diminuer à 39,99 euros grâce à une réduction de 30 euros (-43%). Pour information, le produit high-tech est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Fourni avec une télécommande vocale Alexa, le modèle 2023 du Fire TV Stick 4K est un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Le lecteur conçu par Amazon embarque un processeur quadricoeur 1,7 GHz qui est 30% plus puissant que la précédente version. Les futurs possesseurs retrouveront également une qualité d'image 4K, la prise en charge du Wi-Fi 6, et les technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+.

Compatible avec le Bluetooth 5.2, l'objet connecté dispose d'un espace de stockage de 8 Go et d'une mémoire vive de 2 Go de RAM. Pour terminer, le Fire TV Stick 4K est livré dans un coffret incluant un câble d'alimentation et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.