Apple Watch Series 9 officielles : plus rapides et autonomes, les montres se perfectionnent encore

La conférence de fin d’année 2023 est non seulement l’occasion pour Apple de lancer ses nouveaux iPhone 15, mais également une nouvelle génération de montres connectées : les Apple Watch Series 9.

Apple vient officiellement de présenter une nouvelle fournée de montres haut de gamme, les Apple Watch Series 9. Celles-ci succèdent directement aux Apple Watch Series 8 de l’année dernière, et viennent comme chaque année améliorer la formule gagnante du fabricant américain. Au programme, quelques améliorations mineures, mais toujours bienvenues.

L’Apple Watch 9 devient toujours plus rapide

Cela faisait près de 3 ans qu’Apple n’avait pas significativement amélioré les performances de son Apple Watch, mais cette série marque l’arrivée d’une nouvelle puce S9 plus rapide, fabriquée avec la même technologie que le processeur A15 des iPhone 14. Elle promet un GPU 30% plus puissant, permettant de rendre la montre plus fluide.

Il en résulte donc une montre toujours plus rapide, mais surtout plus autonome. La puce étant plus efficace énergétiquement, son arrivée a permis à Apple de prolonger encore davantage l’autonomie de l’appareil. Elle offre désormais une endurance de 18 heures, de quoi tenir toute la journée.

L'Apple Watch Series 9 dispose désormais d'un traitement Siri directement sur l'appareil, comme les iPhone. Elle vous indique maintenant aussi vos données de santé, dont notamment un suivi précis du cycle menstruel.

De nouveaux capteurs pour l’Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 est également équipée d’un nouveau capteur de température, qui promet des mesures toujours plus précises, sans pour autant sacrifier l’autonomie. La montre de nouvelle génération est également équipée d’une nouvelle puce Ultra WideBand U2, destinée à améliorer les fonctionnalités de localisation, notamment l’utilisation du service Apple Find My. Vous pourrez désormais retrouver facilement votre iPhone, votre montre vous dira exactement dans quelle direction il se trouve et à quelle distance.

Côté design, pas de révolution cette année, mais Apple a tout de même modifié le processus de fabrication de sa version en acier. Comme nous l’avions appris récemment, le châssis de l’appareil est désormais imprimé en 3D. Il s'agit ici du premier produit neutre en carbone de la société. On retrouve toujours un écran LTPO OLED, mais cette fois-ci avec une luminosité de pointe à 2000 nits, et peut même descendre à 1 nit seulement.

L’Apple Watch est livrée avec watchOS 10, la nouvelle version du système d’exploitation des montres connectées. Elle offre de nouvelles fonctionnalités intéressantes, dont notamment Smart Stack, qui donne aux utilisateurs de l'Apple Watch une nouvelle façon d'interagir avec leur smartwatch. Les widgets font leur retour sur les montres d’Apple, et on retrouve également une nouvelle fonctionnalité santé nommée Time in Daylight, qui utilise le capteur de lumière ambiante pour mesurer le temps que vous passez à l'extérieur. Les montres prennent également en charge NameDrop, une des meilleures fonctionnalités d’iOS 17.

Apple introduit également une fonctionnalité « Double Tap », qui permet de répondre à un appel ou éteindre une alarme en touchant deux de vos doigts ensemble. Pour cela, elle contrôle votre pression sanguine pour repérer le mouvement.

Prix et disponibilité

L’année dernière, Apple avait augmenté la facture de ses montres connectées. La série 8 était commercialisée à partir de 499 euros.

Voici les tarifs de tous les modèles, qui varient évidemment en fonction du bracelet choisi :

Apple Watch Series 9 aluminium 41 mm : à partir de 499 €

Apple Watch Series 9 aluminium 45 mm : à partir de 539 €

Apple Watch Series 9 acier inoxydable 41 mm : à partir de 849 €

Apple Watch Series 9 acier inoxydable 45 mm : à partir de 899 €

Contrairement aux iPhone, les précommandes de l’Apple Watch Series 9 sont déjà ouvertes, et les premières livraisons sont attendues dès la semaine prochaine, le 22 septembre 2023. Elle est disponible en 5 coloris pour la version aluminium : Rose, Midnight, Starlight, Silver et (PRODUCT)RED10, et 3 coloris pour la version en acier inoxydable : Graphite (PVD), Silver et Gold (PVD).