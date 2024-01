Pendant quelques jours seulement, la Galaxy Watch 5 Pro fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon. La montre connectée conçue par Samsung passe à moins de 300 euros au cours des soldes d'hiver.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au mardi 16 janvier prochain, dans le cadre des soldes d'hiver Amazon 2024, la Galaxy Watch 5 Pro peut être obtenue sous la barre des 300 euros sur le site du géant du commerce en ligne. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 400 euros, la montre connectée de Samsung est vendue à exactement 299,99 euros grâce à un coupon de réduction à cocher sur la fiche produit.

L'offre promotionnelle concerne la version Bluetooth du produit est disponible en deux coloris au choix. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Présentée durant l'édition 2022 du Galaxy Unpacked, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée qui embarque un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, le système d'exploitation Wear OS 3.5 associé à une surcouche One UI Watch 4.5, une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go et une batterie de 590 mAh lui assurant une autonomie de 80 heures. Pour plus d'informations sur l'objet connecté, n'hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.