Smartphones Pixel : Google va enfin combler le plus gros manque de sa messagerie vocale dopée à l’IA

Google a développé plusieurs options pour faciliter la gestion des appels. Parmi elles figure Prendre un message – baptisée Take a Message dans la langue de Shakespeare. Pratique, elle n’en est pas moins exempte d’un gros défaut. Bonne nouvelle : la firme de Mountain View s’apprête à le corriger.

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Aujourd’hui, le canal de communication privilégié est loin d’être l’appel vocal : nombreuses sont les personnes qui préfèrent échanger par messages et il existe une raison à cela, au-delà du fléau que représente le démarchage téléphonique. Google semble en avoir conscience puisqu’il a développé, au fil du temps, différents outils pour prendre en charge les appels à la place de l’utilisateur.

Par exemple, depuis les Pixel 3, les smartphones de la firme de Mountain View intègrent une fonction de filtrage d’appel baptisée Call Screen, que Google a déjà améliorée. Puis, l’an dernier, le géant de la tech a commencé à introduire dans certaines régions une nouveauté dans l’application Téléphone : l’option Take a Message (ou Prendre un message en français). Elle souffre cependant d’une lacune importante, mais il semble que Google s’apprête à la corriger.

Vous allez enfin pouvoir personnaliser les annonces du répondeur IA de votre smartphone

Take a Message est une fonctionnalité qui fait office de réceptionniste IA fonctionnant directement sur l’appareil avec des transcriptions en temps réel – l’option avait été repérée l’an dernier par nos confrères d’Android Authority sous le nom de Call Message. Toutefois, Take a Message comprend, pour le moment, un gros défaut : les utilisateurs qui l’activent n’ont pas la possibilité d’enregistrer leurs propres annonces vocales – devant ainsi se contenter d’une voix automatisée au message générique. C’est bien évidemment un problème, surtout pour ceux dont le numéro est relié à leur ligne professionnelle.

Google Pixel Take a Message

Bonne nouvelle : Google s’apprête enfin à corriger cette lacune. C’est en tout cas ce que suggère la version bêta v217.0.895016164 de l’application Téléphone selon nos confrères d’Android Authority. Y est apparue une nouvelle bannière en haut de l’onglet accueil annonçant la possibilité de « configurer des annonces personnalisées pour les appels gérés par Take a Message ».

L’option devrait reposer sur le design Material 3 et permettre l’enregistrement d’annonces allant jusqu’à une minute. Elle devrait aussi intégrer un outil de gestion accessible via un menu à trois points permettant de renommer, supprimer ou définir une annonce « par défaut » – une icône d’étoile indiquant celle active. Si la version bêta n’autorise pour le moment la configuration que d’une seule annonce personnalisée, le code suggèrent la possibilité future de pouvoir définir des annonces spécifiques à des contacts précis.

Google Pixel Take a Message
Crédits : Android Authority
Google Pixel Take a Message
Crédits : Android Authority

Le fait que l’option soit fonctionnelle et la présence de bannières au sein même de l’application Téléphone laissent présager une disponibilité prochaine pour tous les propriétaires de smartphones Pixel compatibles. Notez que Take a Message n'est pas disponible en France, mais lorsqu'elle le sera (si elle l'est un jour), nous pourrons nous consoler avec le fait que nous en bénéficierons dans sa meilleure version.

Google Pixel Take a Message pas dispo en France


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