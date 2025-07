Android révolutionne la boîte vocale, qui devient notre réceptionniste personnel

L'IA s'invite dans la boîte vocale sur Android. Elle va servir à retranscrire et à générer des résumés des messages vocaux qu'on vous laisse.

Google serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité importante pour la boîte vocale. Baptisée Call Message, elle serait un équivalent de Live Voicemail sur l'iPhone. Elle permettrait de prendre les messages vocaux des appels manqués ou refusés, et de les retranscrire en temps réel, voire de les résumer. Un outil bien pratique de nos jours, alors que les jeunes boudent de plus en plus les appels téléphoniques et qu'on a la crainte d'un appel malveillant ou de démarchage quand on voit apparaître un numéro inconnu sur l'écran de notre smartphone.

Android Authority a repéré Call Message dans le code de la version 184.0.785204977 de la bêta de l'application Téléphone. En interne, cette option adopte le nom de code “Beesly”, référence au personnage de la réceptionniste Pam Beesly dans la série TV The Office. Et pour cause, cette nouveauté pourrait bien transformer notre messagerie vocale en véritable réceptionniste personnel.

Android se dote d'une messagerie vocale intelligente

Quand on ne répond pas à un appel (qu'on laisse sonner ou qu'on le refuse), l'interlocuteur est invité à laisser un message vocal. S'il le fait, ses paroles sont retranscrites par IA en local. L'utilisateur a alors le choix d'écouter le message, de le lire, ou de consulter un résumé, là aussi généré par IA. Une notification nous informe quand Beesly entre en action.

Étant donné que cette fonction est alimentée par un modèle d'IA en local sur le smartphone, les appareils compatibles seront limités. Peu de mobiles disposent nativement d'un modèle d'IA tournant sur l'appareil à ce jour. Il est même possible que Call Message soit une exclusivité temporaire pour les smartphones de la série Pixel 10, qui seront présentés le 20 août prochain.

Avec Beesby, Google répond au Live Voicemail d'Apple et va encore plus loin en générant des résumés des messages, plutôt que de se contenter de simples transcriptions. Mais reste à savoir si cette option sera vite disponible sur un grand nombre d'appareils Android, ce qui ne semble pour l'instant pas garanti.