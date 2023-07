Xiaomi 12X : le smartphone est à son prix le plus bas chez Amazon

Amazon profite des derniers jours des soldes d'été 2023 pour proposer un smartphone Xiaomi à un prix intéressant. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le Xiaomi 12X est vendu par le géant du commerce en ligne à moins de 370 euros.

Pour ce nouveau bon plan consacré au domaine de la téléphonie, nous vous invitons à prendre la direction du site Amazon où le Xiaomi 12X est actuellement vendu sous les 370 euros lors des soldes d'été. Disponible dans un coloris gris, le smartphone de la marque chinoise compatible avec la 5G est proposé à 369,90 euros au lieu de 399,90 euros ; soit une remise de 30 euros par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie d'une garantie de deux ans. De plus, la livraison du téléphone est gratuite à domicile et il est possible de payer le smartphone en plusieurs fois sans frais.

Considéré comme la version très allégée du Xiaomi 12, le Xiaomi 12X est un smartphone sorti au cours du printemps 2022. Le téléphone lié à l'offre Amazon est doté d'un écran AMOLED DotDisplay de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. L'appareil est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Snapdragon 870, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 67W et du système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 13 + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP.