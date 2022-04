Le Xiaomi 12X est enfin disponible en France au prix de 799 euros

Trois semaines après les Xiaomi 12 et 12 Pro, le Xiaomi 12X arrive enfin en France. Version très légèrement allégée du Xiaomi 12, ce nouveau smartphone est également bien moins cher, puisque son prix est de 799 euros. Il embarque une plate-forme technique éprouvée, basée sur le Snapdragon 870. Et il promet une expérience quasiment identique à celle du flagship.

Le Xiaomi 12, dont le test complet est en cours d’écriture à la rédaction, est un smartphone à la fois élégant, puissant et équilibré. Sa fiche technique ne compte que très peu de défauts, le principal étant certainement l’absence de module avec téléobjectif et zoom optique, ce que d’autres smartphones proposent au même prix aujourd’hui (voir un peu moins cher). Positionné sur le même segment que le Galaxy S22, le Xiaomi 12 est clairement l’un des meilleurs concurrents de l’iPhone 13 standard.

Le smartphone a été dévoilé fin décembre 2021 en Chine. Il a été officiellement lancé en France le 17 mars 2021, en même temps que son grand-frère, le très ambitieux Xiaomi 12 Pro, dont vous pouvez d’ores et déjà retrouver le test dans nos colonnes. Lors de son officialisation chinoise, le Xiaomi 12 était également flanqué d’un autre smartphone, le Xiaomi 12X. Les rumeurs s’accordaient à dire qu’il arriverait lui aussi en France en mars 2022. Mais il n’était pas présent sur la scène le 17 mars. Heureusement, ce n’était que partie remise.

Le Xiaomi 12X arrive en France à 799 euros

Car, trois semaines plus tard, Xiaomi France annonce l’arrivée du 12X dans l’Hexagone. Il sera en vente aussi bien en boutique Mi Store, sur le site marchand de la marque et chez certaines enseignes (Boulanger, Fnac, Darty). À l’heure où nous écrivons ces lignes, le smartphone n’est pas encore référencé. Mais il devrait l’être sous peu. Le prix de vente annoncé est de 799 euros. Il n’existe qu’une seule version, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et des bundles sont prévus, notamment avec une paire d’écouteurs Buds 3.

Le Xiaomi 12X est un smartphone qui ne manque pas d’intérêt, car il reprend quasiment à l’identique la fiche technique du Xiaomi 12, sauf le SoC. Il s’agit d’un Snapdragon 870, un processeur qui se positionne entre le Snapdragon 865 et le Snapdragon 888. Il anime certains des smartphones les mieux positionnés de 2021 : Find X3 Neo, Vivo X60 Pro, Edge 20 Pro. Pour le reste, aucun changement vis-à-vis du Xiaomi 12 : écran AMOLED 6,28 pouces Full HD+ 120 Hz, double haut-parleur Harman Kardon symétrique, batterie 4500 mAh avec charge rapide 67 watts, triple capteur photo 50+13+5 mégapixels et capteur selfie 32 mégapixels. Le tout à un prix inférieur de 100 euros par rapport au Xiaomi 12. Voilà qui semble plaisant.