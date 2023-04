Realme 9 Pro : le smartphone 5G est à son meilleur prix chez Amazon

Un smartphone de la marque Realme est en promotion chez Amazon. Compatible avec la 5G, le Realme 9 Pro est proposé par le géant du commerce en ligne à moins de 230 euros, à plus exactement 229,99 euros. Soit le meilleur prix constaté jusqu'à présent !

En ce début d'avril 2023, le Realme 9 Pro fait l'objet d'une offre promotionnelle à durée indéterminée sur la version française d'Amazon. En effet, le smartphone 5G proposé dans un coloris bleu aube est vendu à 229,99 euros au lieu de 266,49 euros ; soit près de 40 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, le téléphone est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Sorti en février 2022, le modèle Pro du Realme 9 est équipé d'un écran de 6,6 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le téléphone est aussi doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 33W et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une interface Realme UI. Quant à l'APN, on retrouve un triple capteur arrière de 64 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

