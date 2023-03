Galaxy S21 FE : belle chute de prix sur le smartphone 5G de Samsung

Envie de vous offrir un smartphone 5G de la marque Samsung ? Pendant près de deux semaines, Orange et Sosh vous permettent d'avoir le Galaxy S21 FE à un prix de revient de 359 euros. On vous explique tout dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S21 FE (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S21 FE (SOSH)

Jusqu'au mercredi 12 avril 2023, pour le compte d'une vente flash, le Galaxy S21 FE proposé dans sa version 128 Go bénéficie d'une remise immédiate de 250 euros chez Orange et Sosh. Grâce à cette réduction, le prix du smartphone Samsung passe de 759 euros à 509 euros.

De plus, le coloris noir du Samsung Galaxy S21 FE est éligible à un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange, par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Mieux encore ! Vous pouvez également profiter d'une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung (voir conditions). Si on prend en compte la remise immédiate, le bonus de reprise et l'ODR, le Samsung Galaxy S21 FE est au prix de revient de 359 euros.

Pour information, le Samsung Galaxy S21 FE est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 2100, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo se compose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la partie connectique, elle dispose du Bluetooth 5.0, du Wifi 6, du GPS, de la reconnaissance faciale, du lecteur d’empreintes digitales et d'un port USB-C.