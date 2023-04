OPPO Find X5 : le modèle Pro du smartphone 5G est à prix cassé

Un smartphone de la marque OPPO fait l'objet d'un deal intéressant à saisir chez SFR et RED by SFR. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le modèle Pro des Find X5 Series passe sous la barre des 700 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'OPPO FIND X5 PRO (SFR)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'OPPO FIND X5 PRO (RED BY SFR)

Les boutiques en ligne SFR et RED by SFR se sont alignées pour vous permettre de bénéficier d'un smartphone OPPO à un très bon prix. En effet, le Find X5 Pro de la marque asiatique qui est proposé en deux coloris au choix est à 699 euros au lieu de 899 euros ; soit 200 euros moins cher par rapport au tarif constaté sur d'autres sites e-commerce.

Concernant les points forts du smartphone, le Find X5 Pro d'OPPO est équipé d'un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ de 3216 x 1440 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage allant de 240 à 1000 Hz. On retrouve également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 80 W et le système d'exploitation mobile Android 12 associé à une surcouche ColorOS 12.1.

De son côté, la partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur principal de 50 + 50 + 13 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de l'OPPO Find X5 Pro.