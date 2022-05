Realme 9 officiel : un smartphone pas cher qui se conjugue en 4G ou en 5G

Realme présente trois nouveaux produits le 12 mai 2022. Parmi eux se trouve le Realme 9 qui se décline en deux versions. La première est compatible 5G et la seconde n’offre que la 4G. Positionnées toutes les deux sous la barre des 300 euros, ils n’ont pas la même proposition technique, le Realme 9 4G étant mieux équipé et plus cher que le modèle 5G. Le troisième produit est une petite tablette, la Realme Pad Mini. Présentations.

Aujourd’hui, Realme a dévoilé une nouvelle partie de son catalogue pour 2022. Après les Realme 9 Pro et le Realme 9 Pro+ (que nous avons testé), après le Realme GT 2 Pro (testé également) et le Realme GT 2 (dont nous publierons bientôt le test), la marque alternative d’Oppo présente trois nouveaux produits plus abordables. Il s’agit du Realme 9, décliné en version 4G et en version 5G, mais avec de nombreuses différences au niveau de la fiche technique, et la Realme Pad Mini, sa seconde tablette.

Realme 9 4G : une connectivité suffisante pour l'expérience offerte

Commençons donc cette présentation avec le Realme 9 4G, car c’est, contrairement à ce que nous pourrions croire, le modèle le plus cher et le plus ambitieux de cette fratrie. Nous retrouvons tout d’abord le design déjà croisé avec le Realme 9 Pro+ : une légère courbure sur les côtés de la coque, un module photo rectangulaire avec trois objectifs, un capteur selfie coincé dans le coin supérieur gauche. Sur la tranche inférieure se trouve un port mini jack 3,5 mm.

À l’intérieur, le Realme 9 4G dispose d’un écran AMOLED 90 Hz Full HD+ de 6,4 pouces avec lecteur d’empreinte digitale caché en dessous, un Snapdragon 680 de Qualcomm accompagné de 6 ou 8 Go de RAM selon les versions et de 128 Go de stockage extensible (avec une carte microSDXC), ainsi qu’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33 watts.

Côté photo, le Realme 9 4G profite de quatre capteurs photo : un Samsung ISOCELL HM6 de 108 mégapixels en tant que capteur principal, un capteur 8 mégapixels pour les panoramas, un capteur 2 mégapixels pour les macros et un capteur 16 mégapixels pour les selfies. Le Realme 9 4G est proposé à 279,99 euros en version 6+128 Go et 299,99 euros en version 8+128 Go.

Realme 9 5G : une version moins bien équipée, mais aussi moins chère

Si son design est identique à la version 4G, le Realme 9 5G est techniquement assez différent. L’écran AMOLED est remplacé par un écran IPS. La taille monte à 6,6 pouces et la définition reste Full HD+. Et le taux de rafraichissement passe à 120 Hz. Le lecteur d’empreinte est déporté sur la tranche de droite (puisque les lecteurs d’empreinte sous l’écran sont incompatibles avec les dalles IPS). Le SoC est un Snapdragon 695 pour assurer la connectivité 5G. La RAM est réduite à 4 Go tandis que le stockage baisse à 64 Go (toujours extensibles).

La batterie offre toujours une capacité de 5000 mAh. Le port mini jack est toujours présent. Le Realme 9 5G profite toujours de 4 capteurs, mais ils sont, pour la plupart différents. Capteur principal 50 mégapixels. Capteur macro 2 mégapixels. Disparition du capteur pour les panoramas, remplacé par un capteur 2 mégapixels pour améliorer les portraits. Le capteur selfie 16 mégapixels est toujours présent. Face à ces concessions, le prix du Realme 9 5G est plus agressif que celui de la version 4G : 259,99 euros. Une version 4+128 Go est vendue 20 euros plus chers, mais en Allemagne seulement.

Realme Pad Mini : une alternative très abordable de l'iPad Mini

Finissons avec le Realme Pad Mini. Il s’agit d’une petite tablette très abordable, puisque son prix démarre à 179,99 euros en version 3+32 Go et monte à 199,99 euros en version 4+64 Go puis à 229,99 euros en version 4+64 Go et LTE. La Realme Pad Mini est visuellement très qualitative, avec un châssis en aluminium dont les bords sont droits, comme l’iPad Mini. L’écran est IPS. Il mesure 8,7 pouces. Il est HD seulement (800 x 1340 pixels). C’est bien pour lire ou regarder des séries et des films.

À l’intérieur, vous retrouvez un SoC Tiger T616 de chez Unisoc, un octo-core certes peu puissant, mais très économe en énergie. Il est associé à une batterie de 6400 mAh compatible charge rapide 18 watts. La tablette dispose, selon les versions, de 3 ou 4 Go de RAM et de 32 ou 64 Go de stockage extensible avec une carte microSD. Il y a deux capteurs photo. Celui à l’arrière offre une définition de 8 mégapixels et celui à l’avant capture les selfies en 5 mégapixels. C’est très bien pour les appels en visio.

Le Realme 5G sera le premier à arriver en boutique, puisque sa commercialisation démarre aujourd’hui. Le Realme 4G et la Realme Pad Mini attendront quelques jours, puisqu’ils ne seront disponibles que le 17 mai.