Deux smartphones POCO et Xiaomi à prix cassé chez AliExpress pour très peu de temps !

Pendant encore quelques jours chez AliExpress, vous pouvez profiter du Choice Day et de produits à prix mini. Parmi eux, on a trouvé 2 smartphones exceptionnels à un prix jamais vu ! Retrouvez les offres dans cet article.

Ne manquez pas le Choice Day chez AliExpress, l'occasion parfaite pour s'offrir les derniers smartphones à des prix exceptionnels ! Jusqu'au 6 novembre à 9h, profitez de réductions inédites sur une vaste sélection de téléphones. Que vous soyez à la recherche de la toute dernière technologie ou d'un modèle plus simple, AliExpress a ce qu'il vous faut à un coût défiant toute concurrence. C'est le moment idéal pour remplacer votre vieux téléphone ou pour gâter vos proches. Faites vite, les offres sont limitées et le temps presse !

Et parmi elles, on vous propose de découvrir le POCO X5 Pro 5G disponible pour seulement 256,60€ au lieu de 361,41€.

Le POCO X5 Pro est un smartphone qui se distingue par son écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une résolution de 1080p, enrichi par une fréquence de rafraîchissement de 120Hz et une certification HDR10. L'ajout de la profondeur de couleur de 10 bits et de la technologie Dolby apporte une qualité d'image remarquable.

La performance photographique est assurée par un trio de caméras principales de 108 MP, 8 MP et 2 MP, et une caméra frontale de 16 MP, promettant des captures impressionnantes. Côté performance, le POCO X5 Pro s'anime grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G, épaulé par des configurations mémoire allant jusqu'à 8GB de RAM et 256GB de stockage, extensible via microSD.

Le design épuré du smartphone, accentué par un corps en plastique élégant et un écran protégé par le Corning Gorilla Glass 5, rend l'appareil à la fois robuste et esthétique. Propulsé par l'interface MIUI 14 basée sur Android 12, l'expérience utilisateur est fluide et intuitive. Le POCO X5 Pro s'impose ainsi comme un choix judicieux pour ceux en quête d'un smartphone performant sans faire de compromis sur le style ou la qualité d'image.

Le Xiaomi Redmi 12c à moins de 150€ !

Pendant le Choice Day, vous pouvez aussi profiter du Xiaomi Redmi 12c pour seulement 114,82€ au lieu de 208,77€. Difficile de dire non à un tel smartphone pour un prix si bas…

Le Xiaomi Redmi 12C est un smartphone qui se démarque par ses caractéristiques techniques solides tout en restant abordable. Il est équipé d'un écran HD+ de 6,71 pouces, qui offre une expérience visuelle immersive. Sous le capot, le Redmi 12C est propulsé par un processeur MediaTek Helio G85, avec des configurations de mémoire RAM de 4 Go ou 6 Go, et des options de stockage interne de 64 Go ou 128 Go, extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD.

Sur le plan photographique, ce smartphone se défend bien avec une caméra principale de 50 MP, accompagnée d'une caméra secondaire de 0.08 MP, et une caméra frontale de 5 MP pour les selfies et les appels vidéo. La variété de modes de caméra, comme le mode nuit et le mode portrait, permettent de capturer des images claires et nettes même dans des conditions de faible luminosité. La batterie de 5000mAh assure une longue durée d'utilisation, et avec un chargeur de 10W inclus dans la boîte, le rechargement est assez rapide pour vous remettre sur pied en un rien de temps.

La connectivité n'est pas en reste, avec la prise en charge de la double SIM, de la 4G, du VoLTE et du Wi-Fi, ce qui rend ce smartphone assez versatile pour une utilisation quotidienne. Le Redmi 12C tourne sous Android 13 avec l'interface utilisateur MIUI 13, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et intuitive. En termes de couleur, il est disponible en plusieurs options attrayantes comme le noir mat, le bleu royal, le vert menthe et le violet lavande, ce qui ajoute une touche d'élégance à l'appareil​.

Le Xiaomi Redmi 12C est donc un choix judicieux pour ceux qui cherchent un smartphone performant sans se ruiner. Ses caractéristiques techniques solides, couplées à un design élégant et une gamme de couleurs attrayantes, en font un appareil compétitif dans la catégorie des smartphones abordables.

