Singles’ Day : les AirPods Pro 2 sont à prix cassé sur Rakuten

Les meilleurs écouteurs sans fil de la marque à la pomme sont en réduction pour le Singles’ Day. Déjà disponibles à prix réduit sur Rakuten depuis quelques jours, les AirPods Pro 2 bénéficient en plus d’un code promo pour tomber à seulement 224,99 euros. Une excellente affaire !

Le mois de novembre est propice pour faire les meilleures affaires dans le rayon des produits high tech. Chaque site marchand se bat pour proposer les promotions les plus intéressantes, notamment sur des produits très recherchés comme les AirPods Pro 2 d’Apple.

Le Singles’ Day a débuté ce 11 novembre. Cet évènement très populaire en Chine est arrivé en France il y a plusieurs années. Il se bat aujourd’hui avec le Black Friday pour devenir la période de promotions la plus forte de l’année. Bonne nouvelle pour les amateurs d’écouteurs sans fil, vous pouvez trouver en ce moment les AirPods Pro 2 avec le tout nouveau boitier USB-C pour seulement 224,99 euros. Pour obtenir ce prix, il vous faudra utiliser le code promo SINGLES5 sur Rakuten.

Pour rappel, les AirPods Pro 2 sont sortis en septembre 2022 au prix de 299 euros. Il y a quelques semaines, Apple a annoncé cette version modifiée avec l’arrivée d’un boitier avec port USB-C au prix de 279 euros. Avec cette offre, vous bénéficiez donc d’une baisse de prix de plus de 50 euros.

AIRPODS PRO 2 : LA RÉFÉRENCE DES ÉCOUTEURS SANS FIL À RÉDUCTION ACTIVE DE BRUIT

En sortant les AirPods puis les AirPods Pro, Apple a tout simplement révolutionné le monde des écouteurs sans fil. Si bien que ses smartphones ont perdu le port casque devenu inutile. Avec cette nouvelle génération d’AirPods Pro, Apple était attendue au tournant. La marque Américaine a donc gardé la recette gagnante de la première génération en l’améliorant avec une nouvelle puce H2 à la fois plus puissante et moins énergivore. Elle permet notamment d’avoir une réduction active du bruit deux fois plus efficace. Compatibles audio spatial, les AirPods Pro 2 sont capables de tenir compte de la morphologie de chaque utilisateur pour offrir l’expérience la plus immersive possible.

Les AirPods Pro 2 ont été conçus pour plaire au plus grand nombre. Vous trouverez donc dans la boîte quatre paires d'embouts en silicone pour s’adapter à toutes les tailles d’oreilles, même les plus petites. Avec leur certification IPX4, ils sont résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration pour pouvoir être utilisés par des sportifs. Le nouveau boîtier de charge, lui aussi certifié IPX4, offre 24 heures d’autonomie supplémentaire qui s’ajoutent au 6 heures d’autonomie des écouteurs seuls.