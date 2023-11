Voici un bon plan qui risque d'intéresser les abonnés TV de l'opérateur Orange ! Le numéro un français des télécoms et sa filiale Sosh ont pensé à leurs clients en proposant une diffusion en clair de plus de 50 chaînes pendant une durée de quelques jours.

Plus de 50 chaînes TV issues des domaines du cinéma, du divertissement, de la jeunesse, de la découverte, de la pop culture, de la musique et du sport sont à l'honneur chez Orange et Sosh. Jusqu'au mercredi 15 novembre 2023 inclus, le fournisseur d'accès Internet et sa filiale low-cost proposent une diffusion en clair de 57 chaînes habituellement incluses dans les bouquets Famille, OCS et beIN SPORTS. Les abonnés Orange/Sosh pourront accéder au replay de 28 chaînes. Afin d'en profiter, il suffit d'aller directement sur le canal 29 du décodeur TV ou sur l'appli TV d'Orange.

Quelles sont les 57 chaînes TV diffusées en clair chez Orange/Sosh ?

Pour information, l'appli TV d'Orange est accessible sur les Smart TV Samsung, les PC, les Mac, les smartphones et les tablettes compatibles. Sans plus attendre, voici la liste complète des 57 chaînes TV diffusées en clair :